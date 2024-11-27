ما هو معدل التعلم في التعلم الآلي؟

تهدف خوارزمية التحسين إلى تقليل دالة الفقد التي تقيس الفجوة بين تنبؤات النموذج والنتائج المتحققة. في كل مرة يقوم فيها النموذج بتشغيل خوارزمية التحسين الخاصة به، فإنه يحدّث معلماته بناء على النتائج. يُعرف معدل التعلم أيضًا باسم حجم الخطوة، ويُرمز له بالحرف اليوناني η، حيث يحدد مقدار التغيير المسموح به في تحديثات النموذج.

يضمن معدل التعلم أن يكتسب النموذج المعرفة الكافية من التدريب لإجراء تعديلات فعالة على معلماته دون أن يؤدي ذلك إلى تصحيحات مفرطة. يمكن تشبيه هذه العملية بالنزول من على تل. لوصول إلى أسفل التل بأمان، يجب أن يتحرك الشخص بسرعة كافية لتحقيق تقدم ملموس، ولكن ليس بسرعة كبيرة بحيث يفقد توازنه ويتعثر. معدل فالتعلم الأمثل هو الذي يحدد سرعة نزول آمنة لتحقيق الأداء الأمثل دون فقدان التوازن.

تمثل كل خطوة تدريبية عملية يقوم فيها النموذج بتحديث فهمه السابق لمجموعة البيانات الخاصة به. تكتسب الشبكة العصبية المزيد من المعرفة عن بيانات التدريب الخاصة بها مع كل تكرار لخوارزمية التحسين الخاصة بها.