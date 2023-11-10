ما هو الضبط؟

تم النشر: 16 نوفمبر 2023
المساهمون: جاكوب موريل (دكتوراة)، إيدا كافلاك أوغلو
الضبط عبارة عن مجموعة من الأساليب لتقليل التجاوز في نماذج التعلم الآلي. وفي أسلوب الضبط، يتعمد الشخص حدوث خفض هامشي في دقة التدريب في مقابل زيادة قابلية التعميم.
إذ يشتمل الضبط على مجموعة من الأساليب لتصحيح التجهيز الزائد في نماذج التعلم الآلي. وبهذا الشكل، يُعَد الضبط طريقة لزيادة قابلية تعميم النموذج؛ أي أنه قادر على إنتاج تنبؤات دقيقة في مجموعات بيانات جديدة.1 ويوفر الضبط قابلية التعميم المتزايدة هذه لغرض زيادة خطأ التدريب. أو بمعنى آخر، تؤدي طرق الضبط عادةً إلى تنبؤات أقل دقة في بيانات التدريب لكنها تؤدي إلى تنبؤات أكثر دقة في بيانات الاختبار.
يختلف الضبط عن التحسين. إذ يعمل الضبط في الأساس على زيادة قابلية تعميم النموذج بينما التحسين يزيد من دقة تدريب النموذج. وكلا المفهومين، الضبط والتحسين، مهمان في التعلم الآلي وعلوم البيانات.
توجد العديد من أشكال الضبط. وأي عنصر مطلوب للحصول على دليل كامل سيتطلب معالجة طويلة قد تعادل طول نصوص كتاب كامل. ومع ذلك، تقدم هذه المقالة نظرة عامة عن النظرية اللازمة لفهم غرض الضبط في التعلم الآلي علاوةً على توفير دراسة استقصائية للعديد من أساليب الضبط الشائعة.
هذا التنازل عن زيادة خطأ التدريب لتقليل خطأ الاختبار يُعرف باسم مقايضة التباين والتحيز. وتعد مقايضة التحيز والتباين مشكلة معروفة في التعلم الآلي. ومن الضروري أولاً تعريف "التحيز" و"التباين". لنقولها باختصار:
- التحيز يقيس متوسط الفرق بين القيم المتوقعة والقيم الحقيقية. فمع زيادة التحيز، يتنبأ النموذج بدقة أقل في مجموعة بيانات التدريب. ويشير التحيز العالي إلى الخطأ الكبير في التدريب.
- التباين يقيس الفرق بين التنبؤات في الإحداثات المتنوعة في نموذج واحد معين. ومع زيادة التباين، يتنبأ النموذج بدقة أقل بشأن البيانات غير المرئية. ويُشير التباين العالي إلى خطأ كبير في أثناء الاختبار والتحقق من الصحة.
إذن يمكن القول إن التحيز والتباين وبشكل عكسي يمثلان دقة النموذج في مجموعات التدريب والاختبار على التوالي.2 ومن الواضح أن المطورين يهدفون إلى تقليل انحياز النموذج وتباينه. ولا يكون التخفيض المتزامن في كليهما ممكنًا دائمًا، مما يؤدي إلى الحاجة إلى الضبط. إذ يؤدي الضبط إلى تقليل تباين النموذج على حساب زيادة التحيز.
من خلال زيادة الانحياز وتقليل التباين، يؤدي الضبط إلى حل مشكلة التجهيز الزائد للنموذج. ويحدث التجهيز الزائد عندما يقل الخطأ في بيانات التدريب بينما يتوقف الخطأ في بيانات الاختبار عن التناقص أو يبدأ في الزيادة.3 بمعنى آخر، التجهيز الزائد يصف النماذج ذات التحيز المنخفض والتباين العالي. ومع ذلك، إذا أدى الضبط إلى الكثير من التحيز، فإن النموذج سيكون ناقص التجهيز.
ورغم اسمه، فإن التجهيز الناقص لا يعني ما هو عكس التجهيز الزائد. إذ يصف مصطلح "التجهيز الناقص" النماذج التي تتميز بالتحيز العالي والتباين العالي. فنموذج التجهيز الناقص ينتج تنبؤات خطأ على نحو غير مُرضٍ في أثناء التدريب والاختبار. وينتج هذا غالبًا عن عدم كفاية بيانات أو معلمات التدريب.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الضبط إلى نقص تجهيز النموذج أيضًا. إذا حدث الكثير من التحيز خلال عملية الضبط، فيمكن أن يتوقف تباين النموذج عن الانخفاض، بل وقد يتوقف حتى عن الزيادة. قد يكون للضبط هذا التأثير خاصة على النماذج البسيطة، وهي النماذج ذات المعلمات القليلة. وعند تحديد نوع ودرجة الضبط المراد تنفيذه، على الشخص أن يضع في اعتباره مدى تعقيد النموذج، ومجموعة البيانات، ونحو ذلك.4
تعرَّف على كيفية الاستفادة من قواعد البيانات الملائمة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي.
الانحدار الخطي والانحدار اللوجستي كلاهما نموذجان تنبئيان يدعمان التعلم الآلي. ويهدف الانحدار الخطي (أو المربعات الصغرى الخطية) إلى قياس والتنبؤ بتأثير واحد أو أكثر من متغيرات التنبؤ في ناتج معين من خلال إيجاد أفضل خط مناسب من خلال نقاط البيانات المقدمة (أي: بيانات التدريب). ويهدف الانحدار اللوجستي إلى تحديد احتمالات الفئة عن طريق مخرجات ثنائية بالنظر إلى مجموعة من متغيرات التنبؤ. بمعنى آخر، يقدم الانحدار الخطي تنبؤات كمّية مستمرة بينما ينتج الانحدار اللوجستي تنبؤات فئوية مميزة.5
وبطبيعة الحال، مع زيادة عدد متغيرات التنبؤ في أي من نموذجي الانحدار، فإن العلاقة بين المدخلات والمخرجات ليست دائمًا واضحة وتتطلب معالجة صيغة الانحدار. أدخل الضبط. توجد ثلاثة أشكال رئيسية لضبط نماذج الانحدار. لاحظ أن هذه القائمة ليست سوى مسح قصير. ويختلف تطبيق أساليب الضبط هذه سواءً في الانحدار الخطي أو اللوجستي بشكل دقيق.
- انحدار لاسو(أو ضبط L1) هو أسلوب ضبط يطبق قيمًا جزائية على المعامِلات المرتبطة ذات القيمة العالية. إذ أنه يقدم حدّ ضبط (يُسمى أيضًا الحد الجزائي) في دالة خسارة مجموع الأخطاء المربعة (SSE) الخاصة بالنموذج. وهذا الحد الجزائي هو القيمة المطلقة لمجموع المعامِلات. ويُتحكم فيه بواسطة المعلمة الفائقة لامدا (λ)، التي تقلل من عوامل ترجيح الخصائص المحددة إلى الصفر. ويؤدي انحدار لاسو إلى إزالة خصائص متعددة الخطية من النموذج تمامًا.
-انحدار ريدج (أو ضبط L2) هو أسلوب ضبط يطبق قيمًا جزائية بشكل مماثل على المعامِلات ذات القيمة العالية من خلال إدخال حدّ جزائي في دالة خسارة SSE. ومع ذلك، فهو يختلف عن انحدار لاسو. أولاً، الحد الجزائي في انحدار ريدج هو المجموع المربع للمعامِلات وليس القيمة المطلقة للمعامِلات. ثانيًا، لا يؤدي انحدار ريدج إلى تفعيل اختيار الخاصية. وبينما يستطيع الحد الجزائي لانحدار لاسو إزالة خصائص من النموذج عن طريق انكماش قيم المعامل إلى الصفر، فإن انحدار ريدج سيؤدي فقط إلى انكماش عوامل ترجيح الخصائص نحو الصفر ولكن ليس إلى الصفر أبدًا.
- الضبط المرن الصافي يجمع في الأصل بين كل من انحدار لاسو وانحدار ريدج لكن مع إدراج الحد الجزائي L1 و L2 في دالة خسارة SSE. إذ يستمد كل من L2 وL1 قيمة الحد الجزائي الخاص بهما، على التوالي، عن طريق تربيع أو أخذ القيمة المطلقة لمجموع عوامل ترجيح الخاصية. وتُدرج الشبكة المرنة هاتين القيمتين الجزائيتين في معادلة دالة التكلفة (SSE). وبهذه الطريقة، تعالج الشبكة المرنة التعدد الخطي مع تمكين اختيار الخصائص أيضًا.6
في الإحصاء، يُطلق على هذه الأساليب أيضًا اسم "معامل الانكماش"؛ لأنها تقلص قيم معامل التنبؤ في النموذج التنبؤي. في كل الأساليب الثلاثة، يتحكم لامدا في قوة الحد الجزائي، ويمكن حسابه باستخدام أساليب التحقق المتبادل المتنوعة.
زيادة البيانات هي أسلوب ضبط يتم فيه تعديل بيانات التدريب النموذجية. إذ يُوسّع حجم مجموعة التدريب بإنشاء عينات بيانات مصطنعة مستمدة من بيانات التدريب الموجودة مسبقًا. وتؤدي إضافة مزيد من العينات إلى مجموعة التدريب، خاصة في الحالات النادرة في بيانات العالم الحقيقي، إلى عرض النموذج لكمية أكبر وتنوع أكبر من البيانات التي يتعلم منها. وحديثًا اكتشفت أبحاث التعلم الآلي تعزيز البيانات للمصنفات، وخاصة بصفتها وسيلة لحل مجموعات البيانات غير المتوازنة.7 ومع ذلك، فإن تعزيز البيانات يختلف عن البيانات المصطنعة. فالبيانات المصطنعة تتضمن إنشاء بيانات اصطناعية جديدة بينما تعزيز البيانات ينتج نسخًا معدلة من بيانات موجودة مسبقًا بالفعل بغرض تنويع مجموعة البيانات وتكبيرها.
لعل التوقف المبكر هو أسلوب الضبط الأكثر سهولةً في التنفيذ. هذا لأنه، وباختصار، يحد من عدد التكرارات في أثناء تدريب النموذج. حيث يظل النموذج هنا يمر باستمرار عبر بيانات التدريب، ويتوقف بمجرد عدم وجود تحسن (بل وربما يتدهور أداؤه) في دقة التدريب والتحقق من الصحة. والهدف هو تدريب النموذج حتى يصل إلى أدنى خطأ تدريب ممكن يسبق مستوى استقرار أو زيادة في خطأ التحقق من الصحة.8
توجد العديد من حِزم Python للتعلم الآلي توفر خيارات لأوامر التدريب للتوقف المبكر. وفي الواقع، أحيانًا يكون التوقف المبكر هو الإعداد الافتراضي للتدريب.
تُعَد الشبكات العصبية نماذج معقدة للتعلم الآلي وهي المحفز لكثير من تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي. إذ تتكون الشبكات العصبية من طبقة إدخال، وطبقة واحدة أو أكثر من الطبقات المخفية، وطبقة إخراج، وكل طبقة بدورها تتكون من عدة عُقد.
الإسقاط يضبط الشبكات العصبية بإسقاط العُقد عشوائيًا، إلى جانب اتصالات الإدخال والإخراج، من الشبكة في أثناء التدريب (الشكل 3). ويُدرِّب الإسقاط العديد من الأشكال المختلفة للبنية ذات الحجم الثابت، حيث يحتوي كل شكل على عُقد عشوائية مختلفة مُستبعدة من البنية. وتُستخدم شبكة عصبية واحدة دون إسقاط لغرض الاختبارات، باستخدام طريقة متوسط تقريبية مستمدة من بنى التدريب المعدَّلة عشوائيًا. وبهذه الطريقة، يقترب الإسقاط من تدريب عدد كبير من الشبكات العصبية ذات العديد من البنى المتنوعة.9
تضاؤل الترجيح هو شكل آخر من أشكال الضبط المستخدَم للشبكات العصبية العميقة. إذ أنه يقلل من مجموع عوامل ترجيح الشبكة المربعة عن طريق معلمة الضبط، تمامًا مثل ضبط L2 في النماذج الخطية.10 لكن عند استخدامه في الشبكات العصبية، يكون لهذا التخفيض تأثير مشابه لضبط L1: حيث تنخفض عوامل ترجيح الخلية العصبية المختارة إلى الصفر.11 ويؤدي هذا إلى إزالة العُقد على نحوٍ فعال من الشبكة، مما يقلل من تعقيد الشبكة من خلال التضاؤل.12
قد يبدو تضاؤل الترجيح مشابهًا ظاهريًا للإسقاط في الشبكات العصبية العميقة، لكن الحقيقة أن الأسلوبين مختلفان. أحد الاختلافات الأساسية هو أنه في حالة الإسقاط، تنمو القيمة الجزائية كثيرًا في عمق الشبكة في بعض الحالات، بينما القيمة الجزائية لتضاؤل الترجيح تنمو خطيًا. ويعتقد البعض أن هذا يسمح للإسقاط بتطبيق قيمة جزائية على تعقيد الشبكة على نحوٍ أكثر فعالية من تضاؤل الترجيح.13
وتخلط العديد من المقالات والبرامج التعليمية عبر الإنترنت على نحوٍ غير صحيح بين ضبط L2 وتضاؤل الترجيح. في الواقع، نرى البحوث الأكاديمية هنا غير متناسقة؛ فبعضها يميز بين L2 وتضاؤل الترجيح،14 بينما بعض البحوث يساوي بينهما،15 بينما هناك بحوث تتناقض في وصف العلاقة بينهما.16 يُعَد حل مثل هذه التناقضات في المصطلحات مجالاً مطلوبًا لكن للأسف لم يأخذ هذا الجانب حظه الكافي من البحث والنظر بما يفيد البحوث الأكاديمية المستقبلية.
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يستخدم باحثو شركة IBM أساليب ضبط معينة؛ مثل تعزيز البيانات، لتحسين دقة تصنيف النماذج للصور الطبية.
أظهر باحثو شركة IBM أن تشوش النزول الاشتقاقي العشوائي (SGD) يقدم حدّ خسارة يؤدي إلى الضبط على نحوٍ فعال لإيجاد حلول موحَّدة في نماذج التعلم العميق.
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