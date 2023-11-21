ما هو التعدد الخطي؟

لا توجد أشكال منفصلة من التعدد الخطي بقدر ما توجد له أسباب محتملة مختلفة. قد تتراوح هذه الأسباب بين أسباب تعود إلى طبيعة البيانات قيد النظر إلى أسباب متعلقة بتجارب سيئة التصميم. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة:

- جمع البيانات هذا التعدد الخطي القائم على البيانات يمكن أن يحدث حين يقوم الشخص بأخذ عينات من مساحة فرعية غير تمثيلية للبيانات المعنية. على سبيل المثال، قام Montgomery وآخرون بتقديم مثال لمجموعة بيانات تسليم سلسلة التوريد حيث تكون مسافة توصيل الطلب وحجمه متغيرات مستقلة في النموذج التنبؤي. في البيانات التي يقدمونها، يبدو أن حجم مخزون الطلب يزداد مع زيادة مسافة التوصيل. والحل المقترح لهذا الارتباط واضح ومباشر: وهو جمع وإدراج عينات البيانات لعمليات التوصيل لمسافات قصيرة مع أحجام المخزون الكبيرة، أو العكس.7

- قيود النموذج هذا مشابه لسبب جمع البيانات، وإن لم يكن متطابقًا. ويمكن أن تنتج العلاقة الخطية المتعددة بسبب طبيعة البيانات ومتغيرات النموذج التنبؤي المعنية.تخيل أننا نُنشئ نموذج تنبؤي لقياس رضا الموظفين في مكان العمل، حيث تكون ساعات العمل أسبوعيًا والإجهاد المبلَّغ عنه اثنين من عدة عوامل تنبؤية. قد يكون هناك ارتباط بين متغيرات التنبؤ هذه بسبب طبيعة البيانات— أي، من المرجح أن الأشخاص الذين يعملون أكثر سوف يشتكون من ضغوط عمل أكثر. وقد يحدث موقف مماثل اذا كان التعليم والرواتب من متغيرات التنبؤ النموذجية—فالموظفون الحاصلون على قدر أكبر من التعليم من المرجح أن يكسبوا رواتب أكبر. في هذه الحالة، فإن جمع مزيد من البيانات لن يخفف من المشكلة، لأن تعدد الخطية متأصل في البيانات نفسها.

- نموذج مفرط التحديد يمكن أن يحدث التعدد الخطي عندما يكون عدد متغيرات التنبؤ بالنموذج أكبر من عدد نقاط رصد البيانات. وقد تنشأ هذه المشكلة بشكل خاص في الإحصاء البيولوجي أو الدراسات البيولوجية الأخرى. إذ يتطلب حل النماذج المحددة على نحوٍ زائد إزالة متغيرات تنبؤ محددة من النموذج تمامًا. لكن كيف يتم تحديد النماذج التي يجب إزالتها؟ يمكن للشخص إجراء العديد من الدراسات الأولية باستخدام مجموعات فرعية من المتغيرات المنحدرة (أي: متغيرات التنبؤ) أو استخدام تحليل المكونات الأساسية (PCA) للجمع بين المتغيرات متعددة الخطوط.8