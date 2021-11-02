ما هي شجرة القرار؟

يؤدي هذا النوع من هيكل المخطط الانسيابي أيضًا إلى إنشاء تمثيل سهل الاستيعاب لعملية صنع القرار، مما يسمح للمجموعات المختلفة في المؤسسة بفهم سبب اتخاذ القرار بشكل أفضل.



يستخدم تعلم شجرة القرار استراتيجية فرق تسد من خلال إجراء بحث جشع لتحديد نقاط الانقسام المثلى داخل الشجرة. ثم تتكرر عملية التقسيم هذه بطريقة متكررة من أعلى إلى أسفل حتى يتم تصنيف جميع السجلات أو معظمها تحت تسميات فئة محددة.

يعتمد تصنيف جميع نقاط البيانات على أنها مجموعات متجانسة أم لا إلى حد كبير على تعقيد شجرة القرار. الأشجار الصغيرة أكثر قدرة على الوصول إلى عقد الأوراق النقية بسهولة أكبر - أي نقاط البيانات في فئة واحدة. ومع ذلك، مع نمو حجم الشجرة، يصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على هذا النقاء، وعادة ما يؤدي ذلك إلى انخفاض البيانات التي تقع داخل شجرة فرعية معينة. عندما يحدث هذا، يعرف باسم تجزئة البيانات، ويمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإفراط في التجهيز.

نتيجة لذلك ، تفضل أشجار القرار الأشجار الصغيرة ، وهو ما يتوافق مع مبدأ البخل في Occam's Razor. أي أنه "لا ينبغي مضاعفة الكيانات بما يتجاوز الضرورة". وبعبارة أخرى، يجب أن تضيف أشجار القرار التعقيد فقط إذا لزم الأمر، لأن أبسط تفسير غالبا ما يكون الأفضل. لتقليل التعقيد ومنع الإفراط في التجهيز ، عادة ما يتم استخدام التقليم ؛ هذه عملية تزيل الفروع التي تنقسم إلى ميزات ذات أهمية منخفضة. يمكن بعد ذلك تقييم مدى ملاءمة النموذج من خلال عملية التحقق التبادلي.

هناك طريقة أخرى يمكن أن تحافظ بها أشجار القرار على دقتها وهي تشكيل مجموعة عبر خوارزمية غابة عشوائية؛ يتنبأ هذا المصنف بنتائج أكثر دقة، خاصة عندما تكون الأشجار الفردية غير مرتبطة ببعضها البعض.