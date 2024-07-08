على عكس التعلم التقليدي الخاضع للإشراف، حيث يتم تدريب النماذج على حل مهمة محددة باستخدام مجموعة بيانات تدريب محددة، تستلزم عملية التعلم الوصفي مجموعة متنوعة من المهام، لكل منها مجموعة بيانات مرتبطة بها. من خلال أحداث التعلم المتعددة هذه، تكتسب النماذج القدرة على التعميم عبر المهام المختلفة، مما يسمح لها بالتكيف بسرعة مع السيناريوهات الجديدة حتى مع توفر بيانات محدودة.

تُدرَّب خوارزميات التعلم الوصفي على التنبؤات والبيانات الوصفية لخوارزميات التعلم الآلي الأخرى. تنتج خوارزميات التعلم الوصفي تنبؤات خاصة بها وتولّد معلومات يمكن استخدامها لتحسين أداء ونتائج خوارزميات التعلم الآلي الأخرى.