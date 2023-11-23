ما هو برنامج التشفير التلقائي؟

على الرغم من أن جميع نماذج برامج التشفير التلقائي تتضمن كلاً من برنامج التشفير وبرنامج فك التشفير، فليست كل نماذج برامج التشفير - فك التشفير عبارة عن برامج تشفير تلقائية.

تُستخدم أطر عمل التشفير - فك التشفير ، حيث تستخرج شبكة التشفير الميزات الرئيسية لبيانات الإدخال وتأخذ شبكة فك التشفير بيانات الميزات تلك المستخرجة كمدخلات لها، في مجموعة متنوعة من نماذج التعلم العميق، مثل بنى الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) المستخدمة في مهام رؤية الكمبيوتر مثل تجزئة الصور أو بنى الشبكة العصبية المتكررة (RNN) المستخدمة في مهام "تسلسل إلى تسلسل" (seq2seq).

في معظم تطبيقات نماذج التشفير - فك التشفير، تختلف مخرجات الشبكة العصبية عن مدخلاتها. على سبيل المثال، في نماذج تجزئة الصور مثل U-Net، تستخرج شبكة التشفير بيانات الميزة من الصورة المدخلة لتحديد التصنيف الدلالي وحدات البيكسل المختلفة؛ وباستخدام خريطة الميزة تلك والتصنيفات على مستوى البكسل، تقوم شبكة فك التشفير بعد ذلك ببناء أقنعة تجزئة لكل كائن أو منطقة في الصورة. يتمثل الهدف من نماذج التشفير - فك التشفير هذه في تصنيف وحدات البكسل بدقة حسب فئتها الدلالية: يتم تدريبها عبر التعلم الخاضع للإشراف، وتحسين تنبؤات النموذج مقابل مجموعة البيانات "الحقيقة الأساسية" للصور التي تم تصنيفها بواسطة خبراء بشريين.

يشير مصطلح برامج التشفير التلقائية إلى مجموعة فرعية محددة من بِنى التشفير - فك التشفير التي يتم تدريبها من خلال التعلم غير الخاضع للإشراف لإعادة بناء بيانات الإدخال التي تتعامل معها.

ونظرًا لأن أجهزة التشفير التلقائي لا تعتمد على بيانات التدريب المصنفة، فإنها لا تعتبر طريقة تعلم خاضعة للإشراف. مثل جميع أساليب التعلّم غير الخاضعة للإشراف، يتم تدريب برامج التشفير التلقائي لاكتشاف الأنماط المخفية في البيانات غير المصنفة بدلاً من التنبؤ بالأنماط المعروفة التي تظهر في بيانات التدريب المصنفة؛ ومع ذلك، مثل نماذج التعلّم الخاضعة للإشراف - وعلى عكس معظم أمثلة التعلّم غير الخاضع للإشراف - تمتلك برامج التشفير التلقائي حقيقة أساسية لقياس مخرجاتها في مقابل: الإدخال الأصلي نفسه (أو نسخة معدلة منه). لهذا السبب ، يتم اعتبارها "التعلم الخاضع للإشراف الذاتي" - وبالتالي، التشفير التلقائي.