والآن بعد أن صنفنا كل قطعة من الملابس والأحذية، سيكون من الأسهل بكثير على نموذج الاستدلال أن يُنشئ طقمًا للمناسبة المحددة. دعونا ننشئ نسخة من نموذج الاستدلال ونقدم له استعلامًا.

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

لمواءمة أسماء الملفات مع أوصاف الصور، يمكننا حصر قائمة أوصاف الصور وإنشاء قائمة تضم المجلدات التي نخزن فيها الوصف والفئة والمناسبة واسم الملف لكل قطعة في الحقول المخصصة لها.

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

والآن، دعونا نقدم استعلامًا لنموذج Granite 3.2 المزود بإمكانات استدلال لإنتاج طقم يناسب معاييرنا المحددة باستخدام قائمة closet .

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

المخرجات:

إليك عملية تفكيري:

- يجب أن يكون الطقم مناسبًا لقضاء صباح غير رسمي في الحديقة خلال فصل الخريف.

- سأختار قميصًا واحدًا، وبنطلونًا واحدًا، وزوجًا واحدًا من الأحذية التي تناسب فئة المناسبات 'غير الرسمية'.

- سأتجنب القطع الرسمية أو الأنيقة للغاية، وسأختار القطع المريحة لأنشطة الحديقة.



إليك ردي:



لقضاء صباح غير رسمي في الحديقة خلال فصل الخريف، أقترح أن ترتدي الطقم التالي:



1. **قميص**: قميص أزرق منقوش بياقة وأكمام طويلة (الملف: "image13.jpeg")

- النمط المنقوش هو نمط كلاسيكي لفصل الخريف ويتناسب بشكل جيد مع أجواء الحديقة غير الرسمية. تمنحك الأكتاف الطويلة بعض الدفء في فترات انخفاض درجات الحرارة في الصباح.



2. **بنطلون**: بنطلون كاكي بحزام خصر مزود بأزرار وزر للإغلاق من الأمام (الملف: "image7.jpeg")

- اللون الكاكي خيار عملي يمكن أن يتناسب مع الأجواء غير الرسمية ويمنحك أيضًا تناسقًا رائعًا مع القميص المنقوش. إنه عملي ومريح للتجول.



3. **حذاء**: بوت جلد باللون البني الفاتح ذو نعل سميك وتصميم رقبة عالية (الملف: "image3.jpeg")

- يقدّم لك البوت الجلديّ باللون البني الفاتح خيارًا أنيقًا ومريحًا في الوقت نفسه. يمنحك النعل السميك ثباتًا وتوازنًا جيدًا، وهو مثالي للتنقل في مسارات الحديقة أو الأراضي غير المستوية.



يوفر هذا المزيج إطلالة عملية ومريحة ومناسبة لنزهة صباحية غير رسمية، مع الحفاظ على الراحة والعملية أيضًا.

من خلال وصف الطقم المُنشأ هذا، يمكننا أيضًا عرض قطع الملابس التي يوصي بها النموذج! ولفعل ذلك، يمكننا ببساطة استخراج أسماء الملفات. في حال ذكر النموذج لاسم الملف نفسه مرتين، ينبغي التحقق مما إذا كانت الصورة لم تُعرض بالفعل في أثناء استعراض قائمة الصور. يمكننا فعل ذلك عن طريق تخزين الصور المعروضة في قائمة selected_items . وأخيرًا، يمكننا عرض القطع المحددة.

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))