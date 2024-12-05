ما هي آلية الانتباه؟

كما يشير اسمها، فإن آليات الانتباه مستوحاة من قدرة البشر (وغيرهم من الكائنات الحية) على التركيز بشكل انتقائي على التفاصيل البارزة وتجاهل التفاصيل الأقل أهمية في اللحظة الحالية. إن امتلاك القدرة على الوصول إلى جميع المعلومات مع التركيز فقط على المعلومات الأكثر صلة يساعد في ضمان عدم فقدان أي تفاصيل مهمة، مع تحقيق استخدام فعال للذاكرة والوقت المحدودَيْن.

من الناحية الرياضية، تحسب آلية الانتباه أوزان الانتباه التي تعكس الأهمية النسبية لكل جزء من تسلسل الإدخال للمهمة المطروحة. ثم تُطبِّق هذه الأوزان لزيادة (أو تقليل) تأثير كل جزء من الإدخال وفقًا لأهميته النسبية. يتم تدريب نموذج الانتباه - أي نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم آلية الانتباه - على تحديد أوزان انتباه دقيقة من خلال التعلم الخاضع للإشراف أو التعلم الخاضع للإشراف الذاتي باستخدام مجموعة بيانات كبيرة من الأمثلة.

تم تقديم آليات الانتباه لأول مرة بواسطة Bahdanau وزملاؤه في عام 2014 كتقنية لمعالجة أوجه القصور في نماذج الشبكات العصبية المتكررة (RNNs)، والتي كانت آنذاك الأكثر تقدمًا في الترجمة الآلية. لاحقًا، تم دمج آليات الانتباه في الشبكات العصبية التلافيفية (CNNs)، مما أتاح استخدامها في مهام مثل توصيف الصور والإجابة عن الأسئلة المرئية.

في عام 2017، قدم البحث الرائد "Attention is All You Need" نموذج المحول، الذي تخلى تمامًا عن التكرار والالتفافات العصبية لصالح طبقات الانتباه فقط إلى جانب الطبقات الأمامية القياسية. أصبحت بنية المحولات منذ ذلك الحين الركيزة الأساسية للنماذج المتقدمة التي تقود عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

على الرغم من أن آليات الانتباه ترتبط في المقام الأول بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المستخدمة في مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، مثل تلخيص النصوص، والإجابة عن الأسئلة، وتوليد النصوص، وتحليل المشاعر، فإن النماذج القائمة على الانتباه تُستخدم أيضًا على نطاق واسع في مجالات أخرى. تُستخدم نماذج الانتشار الرائدة في توليد الصور، وغالبًا ما تتضمن آليات الانتباه. في مجال رؤية الكمبيوتر، حققت محولات الرؤية (ViTs) نتائج فائقة في مهام مثل اكتشاف الأجسام، 1 وتجزئة الصورة2 والإجابة عن الأسئلة المرئية.3