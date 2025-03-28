ما هو نموذج الانحدار الذاتي؟

فهي طريقة بسيطة لكنها قوية لتحليل السلاسل الزمنية؛ وتوفر تنبؤات فعالة وقابلة للتفسير بدرجة كبيرة ما دامت بياناتك تحتوي على ترابطات في الخطوات الزمنية. ويسمى الترابط عبر الخطوات الزمنية بالترابط الذاتي لأنه مقياس لمدى ترابط القيمة بنفسها. حيث إن العملية الخطية البحتة سترتبط تلقائيًا بنفسها عبر السلسلة الزمنية، مما يجعل من الممكن التنبؤ بالقيمة التالية تمامًا من القيم السابقة باستخدام عملية الانحدار الذاتي. إن العملية العشوائية تمامًا مثل البيانات المشوشة لن يكون لها ترابط ذاتي لأننا لا نستطيع التنبؤ بالقيم الحالية أو المستقبلية باستخدام القيم السابقة.



السلسلة الزمنية هي سلسلة من القياسات لنفس المتغير أو مجموعة المتغيرات التي يتم إجراؤها بمرور الوقت. يتم إجراء القياسات عادةً في أوقات متباعدة بشكل متساوٍ، على سبيل المثال كل ساعة أو شهرية أو سنوية. على سبيل المثال، قد تكون لدينا قيم تقيس عدد ركاب الخطوط الجوية في بلد ما، مع ملاحظة القياسات كل شهر. في هذه الحالة، يمثل y عدد الركاب المقاس ويؤكد على وجود قيم مقاسة بمرور الوقت. يتم تطبيق قيمة t كرمز سفلي بدلاً من i المعتاد للإشارة إلى أن y t تمثل قيمة y في أي وقت.