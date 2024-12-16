لمعرفة كيفية تأثير درجة الحرارة على مخرجات النموذج اللغوي الكبير، انظر إلى المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة نموذج IBM granite 3.1 2 المكوَّن من مليار مَعلمة. المطالبة المقدَّمة هنا كانت: "اكتب قصة عن عالم بيانات يحب لغة Python".
بدرجة حرارة تبلغ 0.1 يُنتج Granite ما يلي:
في قديم الزمان، في مدينة سان فرانسيسكو الصاخبة، عاش عالم بيانات بارع يُدعى أليكس. كان أليكس مشهورًا بمهاراته الاستثنائية في برمجة Python وتحليل البيانات. كان يقضي أيامه ولياليه منغمسًا في عالم البيانات، مستخدمًا Python لاستخلاص الرؤى وإجراء التنبؤات.
وفي أحد الأيام، طُلب من أليكس تحليل معدل انسحاب العملاء لخدمة بث شهيرة. استخدم مكتبة scikit-learn في Python لبناء نموذج تعلُّم آلي قادر على التنبؤ بالعملاء الذين من المرجح أن يلغوا اشتراكاتهم.
بدرجة حرارة تبلغ 0.75 يُنتج Granite ما يلي:
في قديم الزمان، في مدينة سان فرانسيسكو الصاخبة، عاش عالم بيانات بارع يُدعى أليكس. كان أليكس معروفًا بشغفه العميق بلغة البرمجة Python، التي كان يعتقد أنها الأداة المثالية لتحليل البيانات والتعلم الآلي.
كل يوم، كان أليكس يستيقظ مبكرًا، يُحضِر كوبًا من القهوة، ويجلس على مكتبه. كان يقضي ساعات في كتابة الأكواد بلغة Python، واستكشاف مجموعات البيانات، وبناء النماذج التنبؤية. لم يكن حبه للغة Python مقتصرًا على اللغة نفسها، بل شمل أيضًا المجتمع الذي نشأ حولها.
بدرجة حرارة تبلغ 1.25 يُنتج Granite ما يلي:
في قديم الزمان، في مدينة مزدحمة مليئة بناطحات السحاب والأضواء النيونية، كان هناك عالم بيانات يحب لغة البرمجة Python أكثر من أي شيء آخر في العالم. لدى عالم البيانات مساعدة قطط تُدعى سوكي. كانت سوكي قطة فضولية ومرحة، دائمة الرغبة في استكشاف كل زاوية وركن في المنزل.وذات يوم، كان عالم البيانات يعمل على مشكلة برمجية معقدة. استمرت سوكي في المواء بصوت عالٍ كما لو كانت تحاول إيصال رسالة لعالم البيانات. لاحظ عالم البيانات أن المواء العالي يحدث عادة عندما يكون على وشك إيجاد حل للمشكلة البرمجية المعقدة.
لاحظ أنه بالرغم من أن كل قصة تبدأ ببداية مشابهة، فإن زيادة درجة الحرارة تزيد من تنوع النصوص والتفاصيل التي يتم توليدها.