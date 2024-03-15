ما الضبط الدقيق؟

يمكن اعتبار الضبط الدقيق مجموعة فرعية من التقنية الأوسع نطاقًا للتعلم التحويلي: وهي ممارسة الاستفادة من المعرفة التي تعلمها نموذج موجود بالفعل كنقطة انطلاق لتعلم مهام جديدة.

يتمثل الحدس الكامن وراء الضبط الدقيق في أنه من الأسهل والأرخص بشكل أساسي صقل قدرات النموذج الأساسي المدرب مسبقًا الذي اكتسب بالفعل معارف واسعة النطاق ذات صلة بالمهمة المطروحة بدلاً من تدريب نموذج جديد من الصفر لذلك الغرض المحدد. وهذا ينطبق بشكل خاص على نماذج التعلّم العميق التي تحتوي على ملايين أو حتى مليارات المعلمات، مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي برزت في مجال معالجة اللغات الطبيعية (NLP) أو الشبكات العصبية التلافيفية المعقدة (CNNs) ومحولات الرؤية (ViTs) المستخدمة في مهام الرؤية الحاسوبية مثل تصنيف الصور أو اكتشاف الأجسام أو تجزئة الصور.

وبالاستفادة من التدريب المسبق للنموذج من خلال التعلّم التحوّلي، يمكن للضبط الدقيق أن يقلل من كمية الطاقة الحاسوبية المكلفة والبيانات المصنفة اللازمة للحصول على نماذج كبيرة مصممة خصيصًا لحالات الاستخدام المتخصصة واحتياجات العمل. على سبيل المثال، يمكن استخدام الضبط الدقيق لتعديل نبرة المحادثة لنموذج توليد الصور المدرّب مسبقًا أو أسلوب التوضيح لنموذج توليد الصور المدرّب مسبقًا؛ كما يمكن استخدامه أيضًا لتكملة ما تم تعلمه من مجموعة بيانات التدريب الأصلية للنموذج ببيانات خاصة أو معرفة متخصصة خاصة بمجال معين.

ومن ثم، يلعب الضبط الدقيق دورًا مهمًا في التطبيق الواقعي لنماذج التعلم الآلي، ما يساعد على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى النماذج المتطورة وتخصيصها.