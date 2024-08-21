تُعد نماذج الانتشار من بين البنى الشبكية العصبية التي تتصدر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأبرزها النماذج الشائعة لتحويل النص إلى صورة بما في ذلك نموذج Stable Diffusion من شركة Stability AI، وDALL-E من شركة OpenAI (بدءًا من DALL-E-2)، وMidjourney وImagen من شركة Google. وتعمل هذه النماذج على تحسين أداء بنى التعلم الآلي التوليدية الأخرى المستخدمة في تركيب الصور واستقرارها، ومن أمثلتها برامج التشفير التلقائي المتغيرة (VAE) والشبكات التنافسية التوليدية (GAN) ونماذج الانحدار الذاتي مثل PixelCNN.

إن الحدس الكامن وراء نماذج الانتشار مستوحى من الفيزياء، حيث يتم التعامل مع وحدات البكسل مثل جزيئات قطرة الحبر التي تنتشر في كوب من الماء بمرور الوقت. ومثلما ستؤدي الحركة العشوائية لجزيئات الحبر في النهاية إلى انتشارها بشكل متساوٍ في الزجاجة، فإن الإدخال العشوائي للضوضاء في الصورة سيؤدي في النهاية إلى ما يشبه التشويش التلفزيوني. ومن خلال نمذجة عملية الانتشار هذه ثم تعلم عكسها بطريقة ما، يمكن لأحد نماذج الذكاء الاصطناعي توليد صور جديدة ببساطة عن طريق "إزالة الضوضاء" من عينات الضوضاء العشوائية.

وترتبط نماذج الانتشار بشكل بارز بإنشاء الصور ومهام معالجة الصور الأخرى مثل الطلاء والدقة الفائقة، لكن تطبيقها يمتد إلى مجالات أخرى بما في ذلك إنشاء الصوت وتصميم الأدوية وإنشاء الجزيئات. وللتبسيط، ستركز هذه المقالة على إنشاء الصور.