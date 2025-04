طور Yang Song وStefano Ermon - بشكل مستقل عن عمل Sohl-Dickstein- نوعًا من النماذج القائمة على الطاقة يُسمى شبكة الدرجات الشرطية للضوضاء في ورقتهما البحثية لعام 2019 بعنوان "Generative Modeling by Estimating Gradients of the Data Distribution" (النمذجة التوليدية من خلال تقدير تدرجات توزيع البيانات)، حيث قامت الخوارزمية الخاصة بهم بنمذجة التدرج ( 𝑠 ) للوغاريتم ( L o G ) لدالة كثافة الاحتمالات p ( x ) . إن تدرج دالة كثافة لوغاريتم الاحتمال، المكتوبة باعتبارها ∇ x اللوغاريتم p ( x ) ، يُسمى درجة Stein أو ببساطة "دالة النتيجة."

وعلى عكس دوال كثافة الاحتمالات التقليدية، لا تتطلب دوال النتيجة ثابت تطبيع لأنها لا تمثل كثافة الاحتمالات مباشرةً (وبالتالي لا يتعين عليها تطبيع الاحتمال الكلي إلى 1). وبدلًا من ذلك، تُدرَّب من خلال مطابقة الدرجات: معلمات نموذج التعلم، θ، التي تنتج نموذج pθ(x) الذي تتطابق درجاته - أي تتطابق تدرجاته - مع توزيع البيانات q(x) لبيانات التدريب.

ومن المزايا الأخرى لهذه النماذج التوليدية القائمة على الدرجات (SGM) أنها لا تفرض كثير من القيود على بنية النموذج pθ(x)، على عكس النماذج القائمة على الاحتمالية.

بينما كان Song وErmon يستكشفان طرقًا لتحسين أداء نموذجهما، توصلا بالصدفة إلى التقنيات نفسها التي استخدمها Sohl-Dickstein وآخرون. وأشارت ورقتهما البحثية إلى أن "تشويش البيانات بالضوضاء الغاوسية العشوائية يجعل توزيع البيانات أكثر قابلية للنمذجة التوليدية القائمة على الدرجات". كما أن نموذجهما - الذي أُنشئ باستخدام بنية U-Net التي طُوِّرت في الأصل لتجزئة الصور - طبّق بالمثل ديناميكيات لانجفين لتوليد العينات.