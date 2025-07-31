أفضل مكتبات التعلم الآلي

تم تطوير PyTorch في الأصل بواسطة باحثين في Meta أواخر عام 2016. هي نسخة بلغة Python من مكتبة Torch القديمة، والتي كان أساسها عبارة عن تنسور. بحلول عام 2022، عندما انتقلت PyTorch إلى Linux Foundation، تمت الإفادة بأن أكثر من 2,400 مساهم قد أنشأوا أكثر من 150,000 مشروع باستخدام PyTorch. يُعَد التعلم الآلي مفتوح المصدر هو النموذج السائد، نظرًا لازدهار هذا المجال بفضل التعاون الواسع. مثل TensorFlow، تُتيح PyTorch للمطورين أداء عمليات مشابهة لتلك في NumPy، ولكن باستخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU) بدلًا من وحدات المعالجة المركزية (CPU)، ما يجعل PyTorch إطار عمل آخر للتعلم العميق.

كثيرًا ما يكون السؤال الأول لمن يبدؤون مشروع تعلُّم آلي: "PyTorch أم TensorFlow؟" (سابقًا، كانت مكتبة تُعرَف باسم Theano ضمن الخيارات أيضًا، وتم إيقاف دعمها في 2017). رغم عدم وجود إجابة خاطئة، فإن PyTorch بدأت تظهر كخيار مفضل للعديد من المطورين نظرًا لتصميمها المرن والمتساهل ("Pythonic") وسهولة استخدامها. لطالما كانت مفضلة بين الأكاديميين والباحثين، لكنها أصبحت تُستخدم بشكل متزايد في الصناعة أيضًا لتطبيقات طموحة وقابلة للتوسع. على سبيل المثال، تم بناء نظام القيادة الذاتية Autopilot الخاص بشركة Tesla باستخدام PyTorch، كما أن منصة الحوسبة السحابية Azure التابعة لشركة Microsoft تدعمه. لقد أصبحت PyTorch شائعة للغاية لدرجة أن منظومة من الأدوات المساندة (مثل Torchvision وTorchText) نشأت حولها. تستخدم كلٌّ من TensorFlow وPyTorch الرسم البياني الحاسوبي، وهو هيكل بيانات يمثِّل تدفق العمليات والمتغيرات أثناء تدريب النموذج.

تُعَد IBM عضوًا في مؤسسة PyTorch؛ وتستخدم PyTorch مع مجموعة منتجاتها watsonx.