ما Hugging Face؟

قبل ظهور Hugging Face، كان من الصعب على الناس في كثير من الأحيان استخدام أقوى النماذج لأنها كانت تتطلب خبرة متخصصة وموارد حاسوبية ضخمة. ساعدت الأدوات مفتوحة المصدر على جعل هذه النماذج أسهل في الاستخدام، مع كل التعليمات البرمجية والوثائق المطلوبة. سمح ذلك للباحثين والطلاب والشركات الناشئة بالتجربة والبناء، ما أدى إلى تسريع الابتكار على مستوى العالم بصورة كبيرة. بعد ظهور Hugging Face، يمكن للمطورين مشاركة المعارف والاستفادة من جهود بعضهم بسهولة، ما يمكنهم من إنشاء نماذج أفضل معًا.

كما شجّع هذا التركيز على المصادر المفتوحة الشركات الكبيرة على مشاركة أعمالها، ما أتاح للنظام البنائي بأكمله بالاستفادة. دمجت شركة Microsoft نماذج Hugging Face في خدمات Azure الخاصة بها، ما يوفر للعملاء من المؤسسات وصولاً مباشرًا إلى أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالمثل، تعاونت NVIDIA مع Hugging Face من أجل تحسين تدريب النموذج والاستدلال على وحدات معالجة الرسومات، ما يساعد على توسيع نطاق مهام سير عمل التعلم العميق إلى مجموعات بيانات ضخمة.