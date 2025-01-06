من خلال إجراء العمليات الحسابية الرياضية بسرعة، تقلل وحدة معالجة الرسوميات من الوقت اللازم للكمبيوتر لتشغيل برامج متعددة. وهذا يجعلها عاملًا أساسيًا في تمكين التقنيات الناشئة والمستقبلية مثل التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) وسلسلة الكتل.

قبل اختراع وحدات معالجة الرسوميات في تسعينيات القرن العشرين، اعتمدت وحدات التحكم في الرسوميات في أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو على وحدة المعالجة المركزية (CPU) في الكمبيوتر لتشغيل المهام. منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، كانت وحدات المعالجة المركزية (CPU) أهم المعالجات في الكمبيوتر، حيث تقوم بتشغيل جميع التعليمات اللازمة لتشغيل البرامج، مثل المنطق والتحكم والإدخال/الإخراج (I/O).

لكن، مع ظهور الألعاب الشخصية والتصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) في تسعينيات القرن الماضي، احتاجت الصناعة إلى طريقة أسرع وأكثر كفاءة لدمج وحدات البكسل بسرعة.

في عام 2007، قامت Nvidia ببناء CUDA™ (Compute Unified Device Architecture)، وهي منصة برمجية وواجهة برمجة تطبيقات (API) منحت المطورين وصولاً مباشرًا إلى قدرات الحوسبة المتوازية لوحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، مما مكنهم من استخدام تقنية وحدات معالجة الرسوميات لمجموعة واسعة من الوظائف أكثر من ذي قبل.

في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، اكتسبت تقنية وحدات معالجة الرسوميات المزيد من القدرات، وربما كان أهمها تتبع الأشعة (إنشاء صور حاسوبية عن طريق تتبع اتجاه الضوء من الكاميرا) ونوى الموترات (المصممة لتمكين التعلم العميق).

فضلًا عن هذه التطورات، لعبت وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) أدوارًا مهمة في تسريع الذكاء الاصطناعي ومعالجات التعلم العميق، مما ساعد في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. بالإضافة إلى تشغيل وحدات تحكم الألعاب وبرامج التحرير، تعمل وحدات معالجة الرسوميات اليوم على تشغيل وظائف حوسبة متطورة ضرورية للعديد من المؤسسات.