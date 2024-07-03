ما المقصود بالحوسبة المتوازية؟

تتواصل المعالجات باستخدام ذاكرة مشتركة وتُدمج حلولها باستخدام خوارزمية. تعد الحوسبة المتوازية أسرع بكثير من الحوسبة التسلسلية ، وهي سابقتها التي تستخدم معالجًا واحدًا لحل المشكلات بالتسلسل.

عندما اختُرعت أجهزة الكمبيوتر لأول مرة في أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، بُرمجت البرامج لحل المشكلات بالتسلسل، ما حد من سرعة المعالجة. ولحل المشكلات بشكل أسرع، كان يجب بناء الخوارزميات وتنفيذها باتباع مجموعة من التعليمات على وحدة المعالجة المركزية (CPU). ولا يمكن حل مشكلة أخرى إلا بعد تنفيذ أحد التعليمات.

ابتداءً من خمسينيات القرن العشرين، سمحت الحوسبة المتوازية لأجهزة الكمبيوتر بتشغيل التعليمات البرمجية بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال تقسيم المشكلات الحسابية إلى مشكلات أصغر ومتشابهة. ثم وزعت هذه المشكلات، التي تعرف باسم الخوارزميات المتوازية، على عدة معالجات.

لقد تطورت الأنظمة المتوازية اليوم إلى درجة أنها تُستخدم في العديد من أجهزة الكمبيوتر، ما يجعل المهام اليومية مثل التحقق من البريد الإلكتروني أو إرسال رسالة نصية أسرع بمئات المرات مما لو نُفذت باستخدام الحوسبة التسلسلية. بالإضافة إلى تشغيل الأجهزة الشخصية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، تعمل الأنظمة المتوازية أيضًا على تشغيل أجهزة الكمبيوتر الفائقة الأكثر تقدمًا والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) و إنترنت الأشياء (IoT).

مقارنة بين الحوسبة التسلسلية والحوسبة المتوازية

الحوسبة التسلسلية، والمعروفة أيضًا باسم الحوسبة المتسلسلة، هي نوع من الحوسبة حيث تُتبع التعليمات لحل المشكلات الحسابية واحدة تلو الأخرى أو بالتتابع. وتتطلب أساسيات الحوسبة التسلسلية أن تستخدم الأنظمة معالجًا واحدًا فقط بدلاً من توزيع المشكلات عبر معالجات متعددة.

مع تطور علوم الكمبيوتر، أُدخلت الحوسبة المتوازية لأن الحوسبة التسلسلية كانت بطيئة السرعة. وتسمح أنظمة التشغيل التي تستخدم البرمجة المتوازية لأجهزة الكمبيوتر بتشغيل العمليات وإجراء العمليات الحسابية في وقت واحد، وهي تقنية تعرف باسم المعالجة المتوازية.

مقارنة بين المعالجة المتوازية والحوسبة المتوازية

تعد المعالجة المتوازية والحوسبة المتوازية مصطلحين متشابهين للغاية، ولكن هناك بعض الاختلافات الجديرة بالملاحظة. تقسم المعالجة المتوازية أو التوازي بتقسيم مهمة وقت التشغيل إلى أجزاء أصغر تُنفذ بشكل مستقل ومتزامن باستخدام أكثر من معالج واحد. وعادةً ما تكون هناك حاجة إلى شبكة كمبيوتر أو جهاز كمبيوتر يحتوي على أكثر من معالج واحد لإعادة تجميع البيانات بمجرد حل المعادلات على معالجات متعددة.

بينما تُستخدم المعالجة المتوازية و الحوسبة المتوازية بالتبادل في بعض الأحيان، تشير المعالجة المتوازية إلى عدد النوى ووحدات المعالجة المركزية التي تعمل إلى جانب الكمبيوتر، بينما تشير الحوسبة المتوازية إلى ما يفعله البرنامج لتسهيل العملية.