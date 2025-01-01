يُعَد IBM Spectrum LSF Suites منصة لإدارة أعباء العمل وجدولة مهام الحوسبة عالية الأداء (HPC). تتوفر الأتمتة القائمة على Terraform لتوفير وتكوين الموارد للمجموعة القائمة على IBM Spectrum LSF على ®IBM Cloud.
تعزيز إنتاجية المستخدم من خلال توفير المزيد من الطرق للوصول إلى موارد الحوسبة عالية الأداء (HPC)، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة لمتابعة المهام والتنبيهات، وعميل سطح مكتب مدمج لبيئات Windows. تمكين المواقع لتضمين التخصيصات والإضافات الخاصة بالعملاء.
يُتيح دعم الحوسبة عالية الأداء السحابية الهجينة إمكانية توجيه أعباء العمل إلى عدة سُحب، وترحيل البيانات تلقائيًا إلى السحابة أو منها. يمكن زيادة الموارد التي يتم استهلاكها على السحابة بشكل تلقائي بناءً على أعباء العمل والسياسات الجدولة.
اكتشاف وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA وتكوينها تلقائيًا لتبسيط إدارة خوادم وحدات معالجة الرسومات، والاستفادة من مراقبة سلوكها، والسلامة والتشخيص، وإحصائيات المحاسبة والعمليات.
تتيح عملية التثبيت المبسَّطة النشر السريع من خادم واحد إلى بيئة حالية. تتضمن أيضًا وظيفة التثبيت دون نظام تشغيل. متوفر بثلاثة إصدارات بقدرات أقوى تدريجيًا.
دعم تقنيات الحاويات بما في ذلك Docker وShifter وSingularity. تبسيط بناء التطبيقات واختبارها وشحنها. نشر مجموعة تطبيقات باستمرار سواء في المحلية أو في البيئات السحابية.
الاستفادة من الإدارة المتقدمة لأعباء العمل، مع جدولة قائمة على السياسات تشمل جدولة وحدات معالجة الرسومات والسحابة الهجينة الديناميكية، لإضافة السعة عند الحاجة.
الحصول على نتائج أفضل من خلال واجهات مستخدِم محسَّنة مدعومة بالسياسات والأتمتة. وهذا يُلغي حاجة المستخدمين إلى أن يكونوا خبراء في إدارة المجموعات، ما يُتيح لهم التركيز على النتائج.
الحصول على مجموعة وظيفية كاملة عادةً في أقل من ساعة. الاستفادة من الإدارة البسيطة والمركزية للأنظمة الكبيرة والموزعة. تتضمن أيضًا وظيفة التثبيت دون نظام تشغيل.
تحليل البيانات والوصول إليها وحمايتها باستخدام منصة متكاملة.
الحصول على إدارة لأعباء العمل تتميز بقابلية توسُّع عالية، وإنتاجية مرتفعة، وزمن انتقال قصير.
إدارة البيانات على نطاق واسع مع القدرة على إجراء الأرشفة والتحليلات في المكان.
انقر لاستكشاف المزيد من المنتجات