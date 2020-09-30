نشر IBM Spectrum Conductor والخدمات الأخرى بثقة في بيئة مؤسسية متعددة المستأجرين، سواء في البيئات المحلية أو في السحابة.
تُعَد IBM Spectrum Conductor® منصة مؤسسية متعددة المستأجرين لنشر وإدارة Apache Spark وAnaconda وDask وغيرها من أُطر العمل والخدمات على مجموعة مشتركة من الموارد. ويوفر القدرة على دعم نسخ متعددة ومختلفة من هذه التطبيقات بشكل متزامن، مع تخصيص الموارد ومشاركتها ديناميكيًا بين المستأجرين والتطبيقات.
زيادة استخدام الموارد والتخلص من صوامع الموارد التي كانت ستُربط بخدمات متعددة وإصدارات مختلفة من Spark وتطبيقات أخرى.
احصل على دعم لمئات التطبيقات والمستخدمين وآلاف الخوادم. وسِّع نطاق مهام الذكاء الاصطناعي في IBM Watson® Studio من خلال التنفيذ الموزّع على مجموعة IBM Spectrum Conductor.
احمِ البيانات باستخدام هذا الحل متعدد المستأجرين الذي يوفر أمانًا شاملًا وعزلًا أثناء وقت التشغيل. يقدِّم Conductor إدارة دورة حياة Spark والتطبيقات، مدعومًا بدعم وخدمات من IBM.
إطار عمل موحَّد للنشر والإدارة والمراقبة وإعداد التقارير يقلِّل العبء الإداري.
تشغيل توزيع Spark المضمَّن لتسهيل نشر بيئة تحليلات كاملة لكلٍّ من المشاريع الاستكشافية والإنتاج.
استخدام جدولة فعَّالة للموارد وبنية تحتية مشتركة لتقليل أوقات انتظار التطبيقات، وزيادة الإنتاجية، وتسريع التحليلات.
الحصول على دعم غني بالميزات الأمنية لعدة مستخدمين ومجموعات، يشمل المصادقة، والتفويض، والعزل أثناء وقت التشغيل. يتضمن أيضًا عدة تطبيقات وأطر عمل وخدمات، مثل Spark وPython وAnaconda وDask وغيرها، على موارد مشتركة.
إضافة أو إزالة موارد إضافية من المجموعة تلقائيًا استنادًا إلى السياسات واحتياجات أعباء العمل، مع دعم لمزيج هجين من مضيفي البيئات المحلية والسحابية.
استخدام التوسعة المستقلة للبنية التحتية للحوسبة والتخزين، مع تخصيص مرن للموارد وفقًا لمتطلبات التطبيقات من الحوسبة والذاكرة.
تشغيل نسخ متعددة ومختلفة من Spark وأطر عمل الحوسبة والخدمات الأخرى في الوقت نفسه على منصة متعددة المستأجرين وآمنة.
تبسيط الإدارة عبر بنية تحتية موزعة وقابلة للتوسُّع الأفقي.
نشر Apache Spark والاحتفاظ به بسهولة باستخدام توزيعة Spark مدمجة.
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يُمكنك العثور على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.
تبسيط عمليات نشر Apache Spark، وتسريع الوصول إلى النتائج، وزيادة الاستفادة من الموارد.
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