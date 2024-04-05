ما المقصود بتحليلات البيانات الكبيرة؟

تتيح تحليلات البيانات الكبيرة اكتشاف الاتجاهات والأنماط والارتباطات في كميات كبيرة من البيانات غير المنسقة لمساعدة المحللين على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات. تتيح هذه العملية للمؤسسات الاستفادة من البيانات المتزايدة بشكل كبير والتي تُستخرج من مصادر متنوعة، بما في ذلك أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) ووسائل التواصل الاجتماعي والمعاملات المالية والأجهزة الذكية لاستخلاص معلومات قابلة للتنفيذ باستخدام تقنيات تحليلية متقدمة.

في مطلع عام 2000، أتاح التقدم في إمكانات البرامج والأجهزة للمؤسسات جمع كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة ومعالجتها. ومع هذا الكم الهائل من البيانات المفيدة، طورت المجتمعات مفتوحة المصدر أطر عمل للبيانات الكبيرة لتخزين تلك البيانات ومعالجتها. تُستخدم أطر العمل هذه للتخزين الموزع لمجموعات البيانات الكبيرة ومعالجتها عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر. إلى جانب الأدوات والمكتبات الإضافية، يمكن استخدام أطر عمل البيانات الكبيرة في:

النمذجة التنبؤية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (AI) والخوارزميات الإحصائية

التحليل الإحصائي للاستكشاف المتعمق للبيانات والكشف عن الأنماط الخفية

تحليل ماذا لو لمحاكاة سيناريوهات مختلفة واستكشاف النتائج المحتملة

معالجة مجموعات البيانات المتنوعة، بما في ذلك البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة الواردة من مصادر مختلفة.

تُستخدَم الأساليب الرئيسية الأربعة لتحليل البيانات -الوصفية والتشخيصية والتنبؤية والاستراتيجية- لاكتشاف الرؤى والمعارف والأنماط داخل بيانات المؤسسة. تساعد هذه الأساليب في الحصول على فهم أعمق لتوجهات السوق وتفضيلات العملاء وغيرها من مقاييس الأعمال المهمة.