ما هي وحدة المعالجة المركزية (CPU)؟

وحدة المعالجة المركزية عبارة عن الدماغ النشط للكمبيوتر. تُعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي المدير الخفي داخل الكمبيوتر حيث يتم تحويل مدخلات البيانات إلى مخرجات معلومات. حيث إنها تخزن تعليمات البرنامج وتنفذها من خلال شبكات دوائرها الكهربائية الكبيرة.

يمكن لوحدة المعالجة المركزية القيام بمهام متعددة، مثل الدماغ البشري. وهو ما يعني أنها تمثل أيضًا جزءًا من الكمبيوتر الذي ينظم الوظائف الداخلية للكمبيوتر، ويشرف على استهلاك الطاقة، ويخصص موارد الحوسبة، ويتفاعل مع مختلف التطبيقات، والبرامج، والشبكات.

إذا كنت لا تزال غير مقتنع بمدى أهمية وحدات المعالجة المركزية في الحوسبة، فتذكَّر ما يلي: إن وحدة المعالجة المركزية هي الجزء الوحيد الموجود في كل حاسوب، بغض النظر عن حجم هذا الحاسوب أو استخدامه. إذا كنت تقرأ هذا على هاتف ذكي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي، فأنت تستخدم وحدة معالجة مركزية حالاً الآن.

ورغم أن مصطلح "وحدة المعالجة المركزية" يبدو وكأننا نتحدث عن قطعة واحدة من المعدات، إلا إن الأمر ليس كذلك. تُعد وحدة المعالجة المركزية في الواقع مجموعة من عناصر الكمبيوتر المختلفة التي تعمل معًا بطريقة منظمة جدًا.