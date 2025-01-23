عزِّز إمكانياتك الأساسية مع IBM Z
عزِّز قيمة أعمالك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أعباء العمل ذات المهام الحساسة على ™IBM z17
استكشِف نظام IBM z17 الجديد

ذكاء اصطناعي متقدم يلبي احتياجاتك الأساسية
 

®IBM Z هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج ®IBM Telum الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.

 اكتشف كيفية دمج الذكاء الاصطناعي مع الكمبيوتر المركزي الخاص بك
البنية التحتية يعزِّز الكمبيوتر المركزي الحديث الإنتاجية؛ بفضل ما يصل إلى 8 معالجات ذكاء اصطناعي مدمجة لكل نواة، ما يُتيح رؤى فورية بدقة متناهية. تدمج منصة خادم IBM z17 بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات رائدة، مما يضمن أعلى مستويات الأمان والأداء والتوافر. استكشف IBM z17
البرامج عزِّز الابتكار والنمو بالذكاء الاصطناعي، مع تقليل وقت المطورين لفهم التطبيق بنسبة 80%.¹ تمكَّن من تنفيذ التقارير والتحليلات بشكل أسرع بمعدل 3000 مرة مع IBM Z Transaction Processing‏²، لزيادة استثمارك في الأمان والسحابة والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات والأتمتة والمزيد. استكشف برنامج IBM Z
الأمان توفير الحماية لبياناتك المهمة وتسريع رحلتك نحو الأمان الكمِّي. الاستفادة من الأمن والامتثال المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والموارد. استكشف الميزات الأمنية في IBM Z

إنشاء ميزة فردية من زوايا متعددة

الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

تحسين إدارة الأنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.

 الذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحويل البيانات من كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي باستخدام IBM Z.

 عمليات التطوير

الاستفادة من عمليات التطوير لتسريع تقديم حلول السحابة الهجينة مع تحسين نشر أعباء العمل.

 سحابة هجينة

دمج IBM Z في بيئتك السحابية الهجينة لتحقيق الابتكار مع إنتاجية أعلى.

 تحديث التطبيقات

تحديث التطبيقات باستخدام ممارسات موحدة على مستوى المؤسسة مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 المرونة

الحفاظ على استمرارية العمليات، وحماية البيانات الحساسة، والتصدي للتهديدات الإلكترونية المتطورة.

 أنظمة التشغيل

تعمل أجهزة الكمبيوتر المركزية IBM Z على أنظمة ®z/OS و Linux® و z/TPF و ®z/VM، ما يوفِّر تكاملًا مع الذكاء الاصطناعي، وأمانًا محكمًا، ومرونةً تشغيلية.

الاستدامة

قلّل استهلاك الطاقة من خلال توحيد أحمال تشغيل x86 المحددة على نظام فعلي واحد من IBM Z.
ها هو بين يديك! حل ذكاء اصطناعي متكامل. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج في بنيته، يساعد IBM z17 على تسريع الابتكار في الأعمال بسرعته العالية وأدائه القوي، ما يُتيح تشغيل أعباء العمل الجديدة وتطوير النماذج، إلى جانب أتمتة العمليات وتحسين الإنتاجية لتحقيق كفاءة أعلى. اكتشف IBM z17

الموارد

اكتشف ميزات IBM z/OS® 3.2 لمساعدة الشركات على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المُحسَّنة لمنصة IBM Z.

اكتشف الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي: حالات الاستخدام لمعالج IBM Telum II ومسرِّع Spyre Accelerator.

تمكَّن من تسريع وتحسين تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية والنماذج اللغوية الكبيرة على IBM Z باستخدام مجموعات البيانات الاصطناعية من IBM.

تعمل IBM Z Operations Unite على تبسيط إدارة الأحداث بفضل الخبرة المدمجة في IBM Z ودعم الذكاء الاصطناعي.

يعمل IBM Cobol Upgrade Advisor for z/OS على تسهيل ترقية COBOL 6 لدعم التشغيل البيني مع Java.

جرِّب IBM Test Accelerator for Z وتعرَّف على كيفية أتمتة الاختبار، وتنفيذ اختبارات التكامل، وإنشاء بيئات تطوير/اختبار حسب الطلب لنظام z/OS.

جرِّب IBM watsonx Code Assistant for Z لتسريع فهم التطبيقات، وإعادة الهيكلة، والتحديث من COBOL إلى Java.

حدِّث أنظمتك بالتعاون مع شركاء التقنية واستكشف شهادات مزودي البرمجيات المستقلين.

اتخِذ الخطوة التالية

عزِّز قدرات أعمالك مع الذكاء الاصطناعي على Z. حدِّد موعدًا مع أحد ممثلي IBM z17.

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