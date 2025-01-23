الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات تحسين إدارة الأنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.

الذكاء الاصطناعي استخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحويل البيانات من كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي باستخدام IBM Z.

عمليات التطوير الاستفادة من عمليات التطوير لتسريع تقديم حلول السحابة الهجينة مع تحسين نشر أعباء العمل.

سحابة هجينة دمج IBM Z في بيئتك السحابية الهجينة لتحقيق الابتكار مع إنتاجية أعلى.

تحديث التطبيقات تحديث التطبيقات باستخدام ممارسات موحدة على مستوى المؤسسة مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

المرونة الحفاظ على استمرارية العمليات، وحماية البيانات الحساسة، والتصدي للتهديدات الإلكترونية المتطورة.

أنظمة التشغيل تعمل أجهزة الكمبيوتر المركزية IBM Z على أنظمة ®z/OS و Linux® و z/TPF و ®z/VM، ما يوفِّر تكاملًا مع الذكاء الاصطناعي، وأمانًا محكمًا، ومرونةً تشغيلية.