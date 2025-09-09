"يقدّم IBM z17 فرصًا جديدة أمام عملائنا لتعزيز استراتيجيات التحول في أعمالهم، وتأتي حلول BMC AMI مصممة لمساعدتهم على تحويل هذا الإمكان إلى نتائج ملموسة. بفضل تسريع الذكاء الاصطناعي وقدرات الأمان المحسّنة في z17، يحصل عملاؤنا على قيمة أكبر من استثماراتهم في BMC AMI، مما يعزز الكفاءة، ويقلّل المخاطر، ويطلق مستويات جديدة من المرونة عبر عملياتهم الأساسية."

– John McKenny، نائب أول للرئيس والمدير العام، قسم التحسين والتحوّل الذكي على Z