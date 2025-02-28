استفِد بأكثر من 700 ساعة من محتوى التعلّم الذاتي من ®IBM Z. واستمتِع بتجربة المحتوى العملي والمختبرات واحصل على شارات وشهادات ائتمانية معترف بها في الصناعة لبناء المهارات المطلوبة.
سواء كنت جديدًا في مجال تقنية المعلومات والكمبيوتر المركزي أو كنت ترغب في تطوير مهاراتك، فإن منصة Mainframe Skills Depot تجعل اختيار مسار التعلّم أمرًا بسيطًا من خلال تنظيم التعلم في ثلاثة أدوار وظيفية أساسية:
التدريب الشامل للمؤسسات والباحثين عن عمل
حدِّث مجموعة أدواتك
يتضمن مسار التعلّم هذا دروسًا لاكتساب المعرفة المطلوبة كمسؤول نظام الكمبيوتر المركزي. وتحتوي هذه المسارات على أكثر من 300 ساعة من التدريب العملي الذاتي مع موضوعات أساسية ومتقدمة. وتشمل المهارات إدارة نظام z/OS وCICS وDb2 وIMS والمزيد من الأنظمة. احصل على شارات Credly الرقمية المعترف بها في الصناعة لرفع مستوى مهاراتك لأصحاب العمل عندما تبدأ حياتك المهنية.
يستكشف هذا المسار التعليمي أنماط التحديث السبعة لتصميم الحلول لتلبية أهداف أعمال التحديث. والنتيجة هي منصة سحابة هجينة مرنة ومتكاملة بسلاسة بفضل قدرات الكمبيوتر المركزي الحديث. وتشمل المهارات Db2 وz/OS Connect والمحسِّن الثنائي التلقائي (ABO) وتحليلات البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي (AI) واللغة البرمجية المشتركة الموجهة للأعمال (COBOL) والمزيد من المهارات.
يحتوي مسار التعلّم هذا على أكثر من 250 ساعة من التدريب العملي الذاتي لإعدادك كي تصبح مطوِّر تطبيقات الكمبيوتر المركزي. اكتشف ممارسات الأسلوب الرشيق، والبيانات الكبيرة والتحليلات وتطوير مواقع الويب ولغات البرمجة وعمليات التطوير والأمن وتطبيقات IBM. تشمل المهارات لغات COBOL وJava وPython البرمجية، ونظام مراقبة معلومات العملاء (CICS) ونظام إدارة المعلومات (IMS) ومنصة تطوير البرامج GitHub والمزيد من المهارات.
اكتشف منصة IBM Z Mainframe Skills Depot: منصة المحطة الواحدة للوصول إلى التدريب على مهارات الكمبيوتر المركزي عبر IBM.