اكتشف IBM Test Accelerator لـ Z، المصمم خصيصًا لمطوري ومختبري z/OS. قم بتحسين عملية الاختبار لديك من خلال اختبار الوحدة الآلي، Integration Testing ، والتكامل السلس في نظام البناء الآلي الخاص بك.

تتمثل المزايا الفريدة لمسرع اختبار IBM Test Accelerator for Z في: إنشاء بيئات تطوير واختبار افتراضية معزولة بسهولة. يمكن لهذه البيئات تشغيل برمجيات IBM z/OS والبرمجيات الوسيطة على نظامي Linux على Z و x86، مما يتيح لفرقك دمج ممارسات التكامل المستمر بسلاسة في سير العمل الآلي.