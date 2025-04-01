IBM مسرع الاختبار لـ Z هو اختبار أتمتة الأختبار وتوليد الاختبار مع دعم لبيئات z/OS بيئات التطوير والاختبار الافتراضية عند الطلب.
اكتشف IBM Test Accelerator لـ Z، المصمم خصيصًا لمطوري ومختبري z/OS. قم بتحسين عملية الاختبار لديك من خلال اختبار الوحدة الآلي، Integration Testing ، والتكامل السلس في نظام البناء الآلي الخاص بك.
تتمثل المزايا الفريدة لمسرع اختبار IBM Test Accelerator for Z في: إنشاء بيئات تطوير واختبار افتراضية معزولة بسهولة. يمكن لهذه البيئات تشغيل برمجيات IBM z/OS والبرمجيات الوسيطة على نظامي Linux على Z و x86، مما يتيح لفرقك دمج ممارسات التكامل المستمر بسلاسة في سير العمل الآلي.
انضم إلينا افتراضياً يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاكتشاف الحلول التي تمكّن الفرق من تنفيذ ممارسات الاختبار والتكامل المستمر بسلاسة في خط الأنابيب المؤتمت.
تغطية الوحدة إلى Integration Testing مع حل الاختبار الشامل هذا z/OS التطبيق.
تشغيل الاختبارات تلقائياً باستخدام بيانات مسارات البرامج التي يصعب اختبارها.
قم بتدوير z/OS مثيلات لأغراض التطوير والاختبار في دقائق، سواء على Linux على ®IBM Z أو على منصات Intel x86.
أتمتة الوحدة والمراحل المبكرة Integration Testing لمطوري z/OS ، والتي تغطي برامج الدُفعات و ®CICS Transaction Server و IMS في المراحل المبكرة من دورة حياة التطوير. يمكن للمطورين تسجيل اختبارات للبرامج أو المعاملات أو المهام الدفعية وتشغيلها دون نشر القطع الأثرية في البيئات المستهدفة. يتم إجراء هذه الاختبارات باستخدام محرك الاختبار الديناميكي الجديد لـ z/OS.
تجربة واجهة مستخدم بديهية مصممة للمطورين والمختبرين على حد سواء، مما يسهل تسجيل وإنشاء اختبارات الوحدة الآلية واختبارات التكامل المبكر واختبارات التكامل القابلة للنشر.
يتم إصدار القطع الأثرية للاختبار للسماح بتخزين الاختبارات المسجلة ضمن أداة إدارة الرمز, تسهيل التكامل السلس للاختبارات في خط أنابيب التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).
التعرف على العيوب في وقت مبكر من خلال الوحدة الآلية والمبكر Integration Testing. يتكامل محرك الاختبار الديناميكي لنظام z/OS بسلاسة مع مصحح أخطاء IBM z/OS، مما يتيح سهولة تصحيح الأخطاء وجمع تغطية التعليمات البرمجية أثناء تنفيذ الاختبار.
قم بإجراء الاختبارات داخل بيئة افتراضية معزولة وقابلة للتخصيص في بيئة z/OS الافتراضية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات مؤسستك المحددة، سواء كانت مدفوعة باعتبارات مثل التكلفة أو التوافر أو الأداء أو الأمان. يمكن توفير هذه البيئات الافتراضية z/OS بسرعة إما على Linux على IBM Z أو على X86 Server.
اقرأ كيف يعمل IBM Test Accelerator لـ Z على تبسيط اختبار التطبيق z/OS ، مما يوفر حلولاً آلية لتعزيز عمليات ضمان الجودة. ارفع مستوى نظام الاختبار الخاص بك وحقق أهداف الجودة بشكل أسرع من أي وقت مضى.
استكشف أحدث الابتكارات من IBM ، مسرع الاختبار لـ Z، المصمم لتبسيط عمليات الاختبار لـ z/OS التطبيق. تعرّف كيف يمكن لهذه الأداة الفعالة أن تحدث ثورة في اختبار سير العمل لديك وتسريع دورة التطوير لديك.
استمعوا إلينا بينما يناقش كريس سايلز مع Z عمليات عمليات التطوير IBM كيف يتبنى مصدر مفتوح التقنية, جعل الوصول إلى السحابة الإلكترونية أكثر سهولة، وتصميم طرق جديدة وأفضل لتطوير وتشغيل السحابة الإلكترونية ومجتمع المحاربين القدامى.
تصفح المدونات التي ستساعدك على فهم كيفية بناء عملية اختبار مؤتمتة لتمكين التكامل المستمر للتطبيق العملي المستمر z/OS.
طوّر z/OS التطبيق باستخدام مجموعة مختارة من برامج IDE الشائعة لترميز وبناء التطبيق الذي يمكن اختباره بعد ذلك باستخدام IBM Test Accelerator لـ Z في ممارسة التكامل الآلي المستمر.
تحديث التطبيق العملي مع الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدام الاختبارات المحسنة لتقديم نتائج فعالة عالية الجودة.
تمكين اختبار ما بعد النشر لإكمال عملية الاختبار والتكامل.
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