لقد أحدثت عمليات التطوير تحولًا في كل مسيرة من مراحل دورة حياة التطبيق. باستخدام الأدوات والعمليات الموحَّدة، يمكنك تبسيط وتسريع ابتكار البرامج المقدمة من خلال تجربة عمل متسقة وأكثر إنتاجيةً للمطورين. يمكن أن يشارك ®IBM Z بشكل كامل في هذه المنهجيات باستخدام عمليات التطوير لـ IBM Z .
واليوم، يتبنى العملاء هذه التقنيات بهدف:
ما المقصود بعمليات التطوير؟ كيف تتلاءم ثقافة وممارسات عمليات التطوير مع عالم الكمبيوتر المركزي؟ تشرح روزاليند رادكليف سبب ارتباط عمليات التطوير والكمبيوتر المركزي معًا، وكيف يمكن الاستفادة من أتمتة عمليات التطوير وطرق العمل الحديثة في تبسيط عملية الكمبيوتر المركزي الخاص بك.
حلِّل تطبيقات IBM z/OS بسرعة لاكتشاف البيانات وتبعيات التطبيقات، وتحديد التعرض للتشفير وفهم تأثير التغييرات.
استخدم أداة واحدة للمساعدة في اعتماد دورات إصدار أسرع من خلال تمكين فرقك من إدارة الخطط والمهام وحالة المشروع بكفاءة.
أحضِر IDE الخاص بك لتطوير التطبيقات وتصحيح أخطائها وإنشائها باستخدام المعرفات وأدوات تحديد المشكلات.
احصل على إمكانية الوصول عند الطلب إلى z/OS خلال دقائق لتسريع تطوير واختبار التطبيقات السحابية الأصلية.
صُممت أتمتة الاختبار خصوصًا لمطوري z/OS والمختبرين، فهي تُعزز الاختبار من خلال اختبارات الوحدة/التكامل المبكر المؤتمتة، والتكامل السلس مع نظام البناء وبيئات الاختبار عند الطلب.
أداة نشر مكتوبة تعمل على نشر تطبيق z/OS باستخدام ®Python و®Ansible والتي يمكن دمجها بسهولة في مسار CI/CD.
تقديم عملية تسليم مدققة ومستمرة ونشر مستمر (CI / CD) مع رؤية قوية وإمكانية التتبع وقدرات التدقيق والأدوات الحديثة.
تمكين التطوير وأتمتة العمليات وسير العمل الموحد على برامج z/OS وz/OS.
تُمكِّن مجموعة سويد بنك (Swedbank) مطوريها من البرمجة واختبار التطبيقات وتحسينها على نحوٍ أكثر فعالية من خلال التحديث المستمر للنظام الرئيسي وإعادة الأدوات.
تدير شركة Westfield Insurance جهود التحول الهجين الخاصة بها باستخدام السحابة وعمليات التطوير المحلية للتركيز على اختبار وتحديث تجربة المطورين لتصبح أكثر رشاقةً.
شرع بنك BNP Paribas في إصلاح بيئة تطوير البرامج لأنظمة المؤسسة الخاصة به لتعزيز المرونة وزيادة الكفاءة.
وكانت الخدمات المالية الأوروبية الكبرى بحاجة إلى الحفاظ على سلامة أنظمتها الحالية مع التحرك نحو محفظة رقمية أكثر حداثةً.
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