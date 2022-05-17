حل IBM DevOps Deploy هو حل لإصدار التطبيقات يدمج الأتمتة في عملية التسليم المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، ويُوفر قدرات قوية في الرؤية، والتتبع، والتدقيق.
التكامل مع تقنيات مثل Jenkins، وKubernetes، وMicrosoft، وServiceNow، وIBM WebSphere يجعل العمليات أكثر قوةً وأسهل في التصميم.
تلبية متطلبات المؤسسات من خلال بنية مصممة للتوسع - وهو ما يمنح توافرًا عاليًا، وقابلية للتوسع أفقيًّا، وأمانًا محكمًا.
كن متأكدًا من أن إصدارات عناصر التطبيق التي تلبي معايير الجودة فقط هي التي تتم ترقيتها عبر بيئات الاختبار وصولًا إلى البيئة الإنتاجية.
نمذجة البيئات السحابية في محرِّر رسومي بسيط لنشر تطبيقاتك على المنصات السحابية العامة، والخاصة، والهجينة.
استخدام قدرات أتمتة الإصدار الرائدة في الصناعة لعالم الحاويات.
تمكّن من تتبع كل ما هو موجود ومعرفة مكانه بدقة من خلال رؤية شاملة لتطبيقاتك، وبيئاتك، وتكويناتك.
تقليل الوقت اللازم لنشر التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر المركزية.
يتوفر حل DevOps Deploy كحاوية، وهو معتمَد للعمل مع Red Hat OpenShift.
يتضمن هذا المكون الإضافي وظائف للتفاعل مع عناصر وعمليات نشر DevOps Deploy.
ثَبِّتْ هذا المكون الإضافي لاكتساب القدرة على التفاعل مع موارد Kubernetes داخل حل DevOps Deploy.
استيراد الإصدارات الجديدة من Git يدويًّا أو تلقائيًّا مع خيار نشرها دفعة واحدة.
يوفر المكون الإضافي Argo CD القدرة على التفاعل مع تطبيقات Argo CD داخل IBM DevOps Deploy.