حل IBM DevOps Deploy`
التسليم المستمر لأي تطبيق إلى أي بيئة مستهدفة
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الهيكل المعماري والسماء الزرقاء

يُقدم حل DevOps Deploy قدرات فعالة

حل IBM DevOps Deploy هو حل لإصدار التطبيقات يدمج الأتمتة في عملية التسليم المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، ويُوفر قدرات قوية في الرؤية، والتتبع، والتدقيق.
عمليات تكامل تحل محل البرمجة النصية المخصصة

التكامل مع تقنيات مثل Jenkins، وKubernetes، وMicrosoft، وServiceNow، وIBM WebSphere يجعل العمليات أكثر قوةً وأسهل في التصميم.

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أتمتة موزعة قابلة للتوسع

تلبية متطلبات المؤسسات من خلال بنية مصممة للتوسع - وهو ما يمنح توافرًا عاليًا، وقابلية للتوسع أفقيًّا، وأمانًا محكمًا.

 راجع وثائق IBM DevOps Deploy
مجموعة قواعد استيفاء الجودة والموافقات

كن متأكدًا من أن إصدارات عناصر التطبيق التي تلبي معايير الجودة فقط هي التي تتم ترقيتها عبر بيئات الاختبار وصولًا إلى البيئة الإنتاجية.

 اقرأ مدونة Quality Gates and Approvals
نمذجة النشر المرئية

نمذجة البيئات السحابية في محرِّر رسومي بسيط لنشر تطبيقاتك على المنصات السحابية العامة، والخاصة، والهجينة.

 استكشف نمذجة النشر المرئي
تنسيق عمليات النشر متعددة الحاويات

استخدام قدرات أتمتة الإصدار الرائدة في الصناعة لعالم الحاويات.

 استكشف عمليات النشر متعددة الحاويات
مراقبة المخزون

تمكّن من تتبع كل ما هو موجود ومعرفة مكانه بدقة من خلال رؤية شاملة لتطبيقاتك، وبيئاتك، وتكويناتك.

 تعرف على المزيد حول التحكم في المخزون
دعم IBM z Systems

تقليل الوقت اللازم لنشر التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر المركزية.

 راجع وثائق IBM Z Systems
الترحيل السريع إلى المنصات السحابية

يتوفر حل DevOps Deploy كحاوية، وهو معتمَد للعمل مع Red Hat OpenShift.

 تعرف على المزيد حول الانتقال إلى السحابة

دراسات حالة

استخدمت Daimler حل DevOps Deploy لدعم عمليات التطوير
تمكّنت شركة QBE من تسريع عمليات البناء والنشر الخاصة بها
تمكن بنك أوروبي رائد من إلغاء تكاليف الاتصالات الخارجية عن طريق الانتقال إلى بيئة عمل افتراضية
مصرف Rabobank: التعاون مع IBM لدفع عجلة الابتكار

عمليات تكامل المنتج

مسار Jenkins

يتضمن هذا المكون الإضافي وظائف للتفاعل مع عناصر وعمليات نشر DevOps Deploy.

 Kubernetes

ثَبِّتْ هذا المكون الإضافي لاكتساب القدرة على التفاعل مع موارد Kubernetes داخل حل DevOps Deploy.

 Git

استيراد الإصدارات الجديدة من Git يدويًّا أو تلقائيًّا مع خيار نشرها دفعة واحدة.

 ArgoCD

يوفر المكون الإضافي Argo CD القدرة على التفاعل مع تطبيقات Argo CD داخل IBM DevOps Deploy.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ باستخدام الإصدار التجريبي من DevOps Deploy.

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