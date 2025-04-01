IBM يمكن لعمليات التطوير والتسريع تسريع وتحسين توصيل البرامج لأي مزيج من السحابة المحلية والبرنامج التطبيقي المركزي.
انضم إلى مجتمع عمليات التطوير الأتمتة!
تخلص من الأخطاء البشرية لإصدار البرامج بثقة.
احصل على إدارة شاملة لخطوط الأنابيب والرؤية والأتمتة.
تحويل سلاسل أدوات الإصدار إلى خطوط أنابيب متماسكة. احصل على رؤية واضحة ومنسّقة
قم بتحسين معدل وتدفق تسليم الطلبات من خلال رؤية عمليات التطوير الخاصة بك تسريع Delivery Pipeline.
تخلص من البرامج النصية المخصصة واحصل على عملية نشر أسهل في التصميم وأكثر أماناً.
توسيع نطاق تكوين وإدارة البنية الأساسية للبناء لديك.
أتمتة نشر أي نشر لأي تطبيق في أي بيئة.
تسريع عملية توصيل الطلبات باستخدام تحليلات فورية وأداة التطوير التكامل.
استخدمت شاحنات دايملر للشاحنات NA عمليات التطوير ينشر عمليات التطوير في نموذج التسليم.
تستخدم شركة NBCUniversal Media LLC برنامج عمليات التطوير والتسريع للمساعدة في دفع عمليات التطوير.
وضعت HMHS ممارسات التطوير المستمر باستخدام مجموعة عمليات التطوير السريع.
استخدم بنك Bendigo and Adelaide بنك Bendigo and Adelaide برنامج DevOps Accelerate لأتمتة عمليات التطوير.
رابوبنك: الجمع بين التطوير والعمليات معاً
نعم. عمليات نشر عمليات التطوير يمكن أن تدير حاوية.
يمكنك دمج عمليات التطوير ينشر في Delivery Pipeline الخاص بك وتجنب إعادة هيكلة سلسلة الأدوات الخاصة بك مع أكثر من 130 مكونًا إضافيًا للتطوير, والاختبار والبنية التحتية والبنية التحتية والسحابة - مثل المكونات الإضافية Jenkins Pipeline و VMware vRealize الأتمتة. للحصول على معلومات حول المكونات الإضافية، راجع وثائق المراجعات الخاصة بالمكونات الإضافية في https://urbancode.github.io/IBM-UCx-PLUGIN-DOCS/
عمليات عمليات التطوير ينشر يمكنك من إنشاء نماذج لعملية النشر باستخدام محرر عملية رسومي، واستبدال الخطوات اليدوية والنصوص البرمجية غير القياسية. لا حاجة للبرمجة. يمكنك إنشاء عمليات مهما كان تعقيدها، وتعيينها إلى بيئات النشر وتنفيذها بشكل أكثر موثوقية.
يمكنك تخزين إعدادات تهيئة مختلفة لكل هدف وتمكين عمليات النشر التقليدية للتكوين فقط أو عمليات النشر التقليدية للرمز والتكوين، مع إعادة استخدام نفس عملية التطبيق عبر بيئات متعددة.
نعم. تتضمن عمليات التطوير تعزيز عمليات التطوير z/OS لممارسات التنمية. ®يقوم التطبيق محمول التطبيق بإجراء مئات الملايين من المكالمات الخلفية لأنظمة IBM z Systems z كل يوم - على سبيل المثال، المكالمات إلى COBOL و PL/1. يجب أن يكون الكمبيوتر المركزي جزءًا من ممارسات التنمية الحديثة والممارسات الحديثة.
عمليات التطوير ينشر ينشر ينشر WebSphere Application Server تلقائيًا وينشئ الموارد المقابلة على الخادم. يمكنك استيراد تكوينات خلايا ومجموعات WebSphere Application Server للتطبيقات وإنشاء قالب يتم تخزينه وترقيته عبر البيئات.
توفر عمليات نشر عمليات التطوير نظام أذونات قابل للتخصيص للمستخدمين لديك ونقل أكثر أمانًا لمصنوعاتك الفنية. يمكنك تتبع نشاط المستخدم (من، وماذا، وأين، ومتى) مع التحكم والتدقيق في القدرات التي تنشئ سجلاً كاملاً لنشر التطبيق.
رقم عمليات التطوير ينشر ينشر نشر الأتمتة. توفر عمليات التطوير Velocity التنسيق عبر Delivery Pipeline المستمر من أداة واحدة أو أكثر، بحيث يمكن للمعلومات التكنولوجية التنسيق عبر خطوط أنابيب Jenkins المتعددة، أو عمليات التطوير أو نشر التطبيق أو كليهما.
تم وضع عمليات التطوير في حاوية وتوفر مخطط Helm للتثبيت في مجموعة Kubernetes، بالإضافة إلى تعليمات لنشر Docker Compose التطبيق (لغير الاستخدام في الإنتاج).
توفر عمليات سرعة التطوير تقارير توضح الوقت اللازم لإدخال بنية جديدة في الإنتاج. وتسلط التقارير الضوء على الاختناقات من خلال تحديد البيئات التي استغرقت فيها عملية الإنشاء وقتاً طويلاً، مما أدى إلى إبطاء عملية التسليم إلى الإنتاج. هذا يمكن أن يساعد فرق العمل العنوان تلك الاختناقات لتسريع عملية التسليم.