نعم. تتضمن عمليات التطوير تعزيز عمليات التطوير z/OS لممارسات التنمية. ®يقوم التطبيق محمول التطبيق بإجراء مئات الملايين من المكالمات الخلفية لأنظمة IBM z Systems z كل يوم - على سبيل المثال، المكالمات إلى COBOL و PL/1. يجب أن يكون الكمبيوتر المركزي جزءًا من ممارسات التنمية الحديثة والممارسات الحديثة.