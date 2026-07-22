لمحة عامة

الاستجابة بسرعة أكبر وتقديم الحلول دون المساس بالجودة

منصة مفتوحة توحِّد الأدوات والبيانات عبر المشروعات، ما يُتيح الأتمتة والحوكمة والمواءمة بين أهداف الأعمال وعمليات التسليم. يعزز الذكاء الاصطناعي كل مرحلة من خلال رؤى ذكية ومهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، بينما تعمل الأتمتة الشاملة على تسريع عمليات التسليم وتقليل المخاطر وتوفير رؤى فورية لتحسين التعاون واتخاذ القرار.

الميزات

الأتمتة والذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل التسليم

جمع الأفكار وربطها باستخدام الذكاء الاصطناعي والحفاظ على توافق الجميع

تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء المهام انطلاقًا من المفاهيم عالية المستوى وتخصيص مهام سير العمل بما يلبي متطلبات الحوكمة. أتمتة الأنشطة المتكررة وتتبُّع التقدم من خلال الرؤى والتقارير وإدارة التعليمات البرمجية بأمان للانتقال من الفكرة إلى التنفيذ في غضون دقائق.

لقطة شاشة لتنظيم العمليات في صفحة DevOps Loop.

أتمتة عمليات تسليم البرمجيات وحوكمتها لضمان الموثوقية

تحقيق أقصى تغطية للاختبارات من خلال أتمتة اختبارات واجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم والأمان والأداء باستخدام إنشاء البرامج النصية وصيانتها بالذكاء الاصطناعي. اكتشاف الأسباب الأساسية للإخفاقات وإنشاء بيانات اختبار واقعية ومحاكاة التبعيات والحصول على رؤى حول الجودة، مع أتمتة خطوط التنفيذ وتقليل المخاطر وضمان عمليات نشر موثوق بها.

لقطة شاشة لعمليات الأتمتة في صفحة DevOps Loop.

تتبُّع القيمة وربط الفِرق وإطلاق الإصدارات على أرض الواقع

تصوُّر القيمة والمخاطر من خلال رؤى فورية حول أداء عمليات التسليم والمشكلات المحتملة. تتبُّع التقدم عبر لوحات معلومات تستند إلى المقاييس الرئيسية وتنسيق المسارات والإصدارات وإنشاء تقارير الجاهزية والأمان والتدقيق مع حالة محدَّثة للأطراف المعنية.

لقطة شاشة لتتبُّع العمليات في صفحة DevOps Loop.

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حالات الاستخدام

حلول لتعزيز المسار الخاص بك

استكشِف حلولًا متكاملة تربط الأدوات ومهام سير العمل عبر دورة حياة التسليم. اكتشِف كيف يتيح دمج القدرات أتمتةً أكثر ذكاءً وتنفيذًا أسرع ورؤيةً شاملةً عبر جميع المراحل، ما يساعد الفِرق على تبسيط العمليات وتعزيز التعاون وتقديم القيمة بكفاءة أكبر.
شعار Apptio
DevOps Loop for Apptio

نهج موحَّد لتحقيق المرونة على مستوى الأعمال والمستوى التقني. يمكِّن المؤسسات من تحديد القيمة بوضوح وقياس مدى كفاءة تقديمها. تحسين تخصيص الموارد وتتبُّع تقديم القيمة وتعزيز كفاءة التكاليف عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.

 

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شعار IBM
DevOps Loop for IBM Concert

تقديم رؤية فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمرونة التطبيقات عبر مسار DevOps. تقييم موثوقية الأنظمة ومراقبتها وتحسينها من خلال توحيد البيانات الواردة من أدوات متعددة في عرض واحد قابل للتنفيذ.

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شعار IBM
DevOps Loop for Instana

تسريع عمليات التسليم من خلال قدرات قابلية الملاحظة الفورية. الحصول على رؤية شاملة لأداء التطبيقات وسلامة البنية التحتية. اكتشاف المشكلات مبكرًا وتقليل زمن حلها وضمان موثوقية كل إصدار بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي للأسباب الأساسية.

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شعار IBM
DevOps Loop for API Connect

تبسيط دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات بناء آمنة ولوحات معلومات فورية. تمكين الفِرق من تقديم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومراقبتها وتحسينها بوتيرة أسرع، مع رؤية شاملة وأتمتة تغطي دورة حياتها بالكامل.

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شعار IBM
DevOps Loop for Engineering Lifecycle Management

توحيد بيانات الهندسة ومهام سير العمل من خلال رؤى فورية ومساعدة بالذكاء الاصطناعي وإمكانية تتبُّع كاملة عبر دورة الحياة. تمكين الفِرق من إدارة التعقيد وتحسين الجودة وتسريع عمليات التسليم عبر هندسة الأنظمة وتطوير البرمجيات.

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شعار IBM
حلقة عمليات التطوير الخاصة بـ SCC WP

يتم دمج الأمن والامتثال في كل مرحلة من مراحل دورة حياة عمليات التطوير. يمكن للمؤسسات تقليل مخاطر الاختراقات الأمنية بشكل كبير، مع حماية سمعتها وبيانات العملاء الحساسة.

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شعار HashiCorp
DevOps Loop for HashiCorp

نشر التطبيقات بسرعة أكبر وتعزيز الأمان وتطبيق الحوكمة بذكاء أكبر. التكامل بسلاسة لتعزيز مهام سير عمل DevOps السحابية الأصلية. دعم مسارات التكامل المستمر/التطوير المستمر (CI/CD) المؤتمتة باستخدام البنية التحتية كتعليمات برمجية وإدارة الأسرار وعمليات النشر القابلة للتوسع.

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شعار IBM
DevOps Loop for IBM Z

تطبيق ممارسات DevOps الحديثة على تطوير تطبيقات أنظمة الكمبيوتر المركزي من خلال مسارات CI/CD موحَّدة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤية فورية. تسريع عمليات التسليم وتحسين الجودة ودمج z/OS مع الأدوات ومهام سير العمل السحابية الأصلية.

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شعارا IBM وRed Hat
DevOps Loop for Red Hat

تبسيط دورة حياة DevOps بالكامل داخل بيئة أصلية لنظام Kubernetes. مصمم لدعم قابلية التوسع والأتمتة، ما يمكِّن الفِرق من تقديم التطبيقات بسرعة أكبر وموثوقية أعلى على Red Hat.

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الموارد

رؤى الخبراء لتعزيز قدرات DevOps لديك

مواءمة الاستراتيجية والتنفيذ باستخدام IBM DevOps Loop وApptio Targetprocess تحسين إنتاجية تطوير البرمجيات وتسليمها باستخدام IBM DevOps Loop
رسم توضيحي لعدسة مكبرة فوق مخططات ورسوم بيانية ملونة على لوحات.
IBM DevOps
استكشِف محفظة DevOps الكاملة لاكتشاف الأدوات والقدرات والحلول التي تلبي احتياجاتك.
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التسعير

الخطط والترخيص

باقة Essential السعر المدرج: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا*

للفِرق التي تسعى إلى إحكام السيطرة على العمل: جمع الأفكار وربطها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة دورة حياة التسليم.

 باقة Standard السعر المدرج: 150 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا*

للمؤسسات التي تسعى إلى تسريع وقت طرح المنتجات في السوق وتقليل الأخطاء البشرية: أتمتة الاختبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء بيانات الاختبار، واكتشاف المشكلات ومعالجتها بسرعة أكبر، وتبسيط عمليات النشر عبر مختلف البيئات.

 باقة Premium

للمؤسسات الكبرى التي تسعى إلى مواءمة أهداف الأعمال مع أنشطة التسليم: تتبُّع القيمة وربط الفِرق وتحسين الأداء للمشروع التالي.

 الاتصال بالمبيعات
  • استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار إلى مهام.
  • تحديد الجداول الزمنية والموارد والميزانية وتتبُّعها.
  • أتمتة الأنشطة المتكررة باستخدام مهام سير عمل قائمة على القواعد.
  • إنشاء تقارير حول الحالة والاعتماديات والعوائق والجداول الزمنية والمهام.
  • تكاملات جاهزة مع أدوات DevOps وبيئات التشغيل وأدوات الأعمال وأدوات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(ESG).
  • توثيق الأفكار والتصميمات باستخدام أدوات الرسم التخطيطي ونمذجة العمليات.
  • تصميم البنية التقنية والاعتماديات ومشاركتها مع جميع الأطراف المعنية.
  • اكتشاف الفروقات بين عمليات الأعمال والبنية والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، والعمل على معالجتها.
  • التأكد من توافق التعليمات البرمجية والبنية التحتية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مع القدرات.

كل ما تتضمنه باقة Essential، بالإضافة إلى:

  • أتمتة اختبار واجهات برمجة التطبيقات (API) وواجهات المستخدم (UI) والأمان والأداء.
  • إنشاء برامج نصية لاختبار واجهة المستخدم وصيانتها باستخدام الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  • اكتشاف أسباب فشل حالات الاختبار، والحصول على توصيات للإصلاح، أو إصلاح النصوص البرمجية تلقائيًا باستخدام آليات الشفاء الذاتي الذكية.
  • إنشاء كميات كبيرة من بيانات الاختبار الاصطناعية.
  • استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أنماط الجودة وفهم مشكلات الأداء والحد منها.
  • أتمتة عمليات التسليم المتكررة عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج.
  • إعداد بوابات ذكية لضمان ترقية إصدارات العناصر التي تستوفي معايير الجودة فقط.
  • نشر GitOps.

كل ما تتضمنه الباقتان Essential وStandard، بالإضافة إلى:

  • التنبؤ بمخاطر التسليم باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي.
  • رؤى شاملة ومقاييس DORA.
  • تصوُّر القيمة ومخاطر التسليم.
  • ربط الأطراف المعنية في الأعمال وعمليات التسليم.
  • إدارة المسارات والإصدارات.

الخدمات الافتراضية

محاكاة استجابات الخدمات غير المتوفرة حتى تتمكن الفِرق من إجراء الاختبارات مبكرًا.

  • يتم بيعه في حِزم
  • الأكثر شيوعًا: 200 وحدة افتراضية (VUs)

المستخدمون الافتراضيون

محاكاة سلوك المستخدمين لإجراء اختبارات الأداء.

  • يتم بيعه في حِزم
  • الأكثر شيوعًا: 1,000 مستخدم افتراضي لاختبارات الأداء

وكلاء النشر

تنفيذ مهام النشر عبر بيئات مختلفة.

  • متاح كمستخدمين مصرَّح لهم (Authorized) أو مستخدمين مشركين (Floating).

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
اتخِذ الخطوة التالية

تحسين تسليم البرمجيات باستخدام أدوات DevSecOps المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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