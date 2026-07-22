الاستجابة بسرعة أكبر وتقديم الحلول دون المساس بالجودة
منصة مفتوحة توحِّد الأدوات والبيانات عبر المشروعات، ما يُتيح الأتمتة والحوكمة والمواءمة بين أهداف الأعمال وعمليات التسليم. يعزز الذكاء الاصطناعي كل مرحلة من خلال رؤى ذكية ومهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، بينما تعمل الأتمتة الشاملة على تسريع عمليات التسليم وتقليل المخاطر وتوفير رؤى فورية لتحسين التعاون واتخاذ القرار.
الأتمتة والذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل التسليم
تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء المهام انطلاقًا من المفاهيم عالية المستوى وتخصيص مهام سير العمل بما يلبي متطلبات الحوكمة. أتمتة الأنشطة المتكررة وتتبُّع التقدم من خلال الرؤى والتقارير وإدارة التعليمات البرمجية بأمان للانتقال من الفكرة إلى التنفيذ في غضون دقائق.
تحقيق أقصى تغطية للاختبارات من خلال أتمتة اختبارات واجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم والأمان والأداء باستخدام إنشاء البرامج النصية وصيانتها بالذكاء الاصطناعي. اكتشاف الأسباب الأساسية للإخفاقات وإنشاء بيانات اختبار واقعية ومحاكاة التبعيات والحصول على رؤى حول الجودة، مع أتمتة خطوط التنفيذ وتقليل المخاطر وضمان عمليات نشر موثوق بها.
تصوُّر القيمة والمخاطر من خلال رؤى فورية حول أداء عمليات التسليم والمشكلات المحتملة. تتبُّع التقدم عبر لوحات معلومات تستند إلى المقاييس الرئيسية وتنسيق المسارات والإصدارات وإنشاء تقارير الجاهزية والأمان والتدقيق مع حالة محدَّثة للأطراف المعنية.
حلول لتعزيز المسار الخاص بك
استكشِف حلولًا متكاملة تربط الأدوات ومهام سير العمل عبر دورة حياة التسليم. اكتشِف كيف يتيح دمج القدرات أتمتةً أكثر ذكاءً وتنفيذًا أسرع ورؤيةً شاملةً عبر جميع المراحل، ما يساعد الفِرق على تبسيط العمليات وتعزيز التعاون وتقديم القيمة بكفاءة أكبر.
تقديم رؤية فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمرونة التطبيقات عبر مسار DevOps. تقييم موثوقية الأنظمة ومراقبتها وتحسينها من خلال توحيد البيانات الواردة من أدوات متعددة في عرض واحد قابل للتنفيذ.
تسريع عمليات التسليم من خلال قدرات قابلية الملاحظة الفورية. الحصول على رؤية شاملة لأداء التطبيقات وسلامة البنية التحتية. اكتشاف المشكلات مبكرًا وتقليل زمن حلها وضمان موثوقية كل إصدار بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي للأسباب الأساسية.
تبسيط دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات بناء آمنة ولوحات معلومات فورية. تمكين الفِرق من تقديم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومراقبتها وتحسينها بوتيرة أسرع، مع رؤية شاملة وأتمتة تغطي دورة حياتها بالكامل.
توحيد بيانات الهندسة ومهام سير العمل من خلال رؤى فورية ومساعدة بالذكاء الاصطناعي وإمكانية تتبُّع كاملة عبر دورة الحياة. تمكين الفِرق من إدارة التعقيد وتحسين الجودة وتسريع عمليات التسليم عبر هندسة الأنظمة وتطوير البرمجيات.
يتم دمج الأمن والامتثال في كل مرحلة من مراحل دورة حياة عمليات التطوير. يمكن للمؤسسات تقليل مخاطر الاختراقات الأمنية بشكل كبير، مع حماية سمعتها وبيانات العملاء الحساسة.
نشر التطبيقات بسرعة أكبر وتعزيز الأمان وتطبيق الحوكمة بذكاء أكبر. التكامل بسلاسة لتعزيز مهام سير عمل DevOps السحابية الأصلية. دعم مسارات التكامل المستمر/التطوير المستمر (CI/CD) المؤتمتة باستخدام البنية التحتية كتعليمات برمجية وإدارة الأسرار وعمليات النشر القابلة للتوسع.
تطبيق ممارسات DevOps الحديثة على تطوير تطبيقات أنظمة الكمبيوتر المركزي من خلال مسارات CI/CD موحَّدة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤية فورية. تسريع عمليات التسليم وتحسين الجودة ودمج z/OS مع الأدوات ومهام سير العمل السحابية الأصلية.
تبسيط دورة حياة DevOps بالكامل داخل بيئة أصلية لنظام Kubernetes. مصمم لدعم قابلية التوسع والأتمتة، ما يمكِّن الفِرق من تقديم التطبيقات بسرعة أكبر وموثوقية أعلى على Red Hat.
رؤى الخبراء لتعزيز قدرات DevOps لديك
الخطط والترخيص
للفِرق التي تسعى إلى إحكام السيطرة على العمل: جمع الأفكار وربطها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة دورة حياة التسليم.
للمؤسسات التي تسعى إلى تسريع وقت طرح المنتجات في السوق وتقليل الأخطاء البشرية: أتمتة الاختبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء بيانات الاختبار، واكتشاف المشكلات ومعالجتها بسرعة أكبر، وتبسيط عمليات النشر عبر مختلف البيئات.
للمؤسسات الكبرى التي تسعى إلى مواءمة أهداف الأعمال مع أنشطة التسليم: تتبُّع القيمة وربط الفِرق وتحسين الأداء للمشروع التالي.
كل ما تتضمنه باقة Essential، بالإضافة إلى:
كل ما تتضمنه الباقتان Essential وStandard، بالإضافة إلى:
الخدمات الافتراضية
محاكاة استجابات الخدمات غير المتوفرة حتى تتمكن الفِرق من إجراء الاختبارات مبكرًا.
المستخدمون الافتراضيون
محاكاة سلوك المستخدمين لإجراء اختبارات الأداء.
وكلاء النشر
تنفيذ مهام النشر عبر بيئات مختلفة.