تسريع وتيرة تسليم المشاريع وزيادة الإنتاجية من خلال التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارة سير العمل
الأتمتة وإدارة مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي
يتأثر تحقيق أهداف الأعمال وغايات التنفيذ بكفاءة عمليات التسليم، وقدرة الفرق متعددة التخصصات على التعاون، والخطوات اليدوية المتبعة في إدارة المشاريع.
يُعَد DevOps Plan حلًا منخفض البرمجة/بلا برمجة لإدارة التغييرات وسير العمل، ويساعد فرق تسليم البرمجيات على مواجهة التحديات الأساسية مباشرة.
التخطيط والتعاون والتحكم في التسليم
دعم التعاون الفوري من خلال مساحات فريق مشتركة تُتيح للمستخدمين مناقشة العمل ومشاركة الوثائق وتحديث الخطط عند ظهور معلومات جديدة. والحفاظ على توافق الفِرق من خلال التحديثات المستمرة، مع ضمان وضوح التغييرات عبر مختلف المشروعات.
توفير قوالب لمجموعة متنوعة من مهام سير العمل، ما يمكِّن الفِرق من البدء بسرعة باستخدام هياكل جاهزة. والاستفادة من المسرِّعات الجاهزة والمصممة لتلبية احتياجات الأعمال لتوحيد العمليات وتقليل وقت الإعداد عبر المشروعات.
تمكين الفِرق من إنشاء المهام وتتبُّعها من خلال لوحات تفاعلية وعروض للجداول الزمنية. وإدارة التبعيات والمعالم الرئيسية والتقدم المُحرز في الوقت الفعلي، ما يساعد الفِرق على الحفاظ على التنظيم ويوفر رؤية واضحة لتنفيذ الخطط وتسليمها.
أتمتة الأنشطة المتكررة باستخدام مهام سير عمل قائمة على القواعد تفعِّل الإجراءات بناءً على شروط محددة. تحسين الإنتاجية وتقليل العمل اليدوي وضمان تنفيذ متسق عبر المهام والعمليات.
تقديم عروض مصورة لمؤشرات الإنتاجية والمخاطر، بما في ذلك حالة التنفيذ والتبعيات والعوائق والجداول الزمنية. ومساعدة الفِرق على مراقبة الأداء واكتشاف المشكلات مبكرًا واتخاذ قرارات مدروسة لتحسين التخطيط والنتائج.
التكامل مع تطبيقات DevOps وبيئات التشغيل وتطبيقات الأعمال والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتعزيز الحوكمة والامتثال. وربط مهام سير العمل عبر الأنظمة لتحسين التنسيق وتعزيز الإشراف ودعم الإدارة الشاملة للمشروعات والمحافظ.
اكتشاف طرق لتخطيط العمل وتسليمه
تحويل الأفكار إلى خطوات عملية من خلال التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون الفوري ومهام سير العمل المتكاملة. إدارة المهام وضمان الامتثال وربط أدوات دورة الحياة؛ لتحسين مستوى الرؤية والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار عبر المشروعات وعمليات التسليم.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ عبر التخطيط وإدارة مهام سير العمل. دعم اتخاذ القرار وتبسيط إنشاء المهام وتعزيز كفاءة التنفيذ من خلال دمج الإرشادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات، ما يساعد الفِرق على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بسرعة أكبر ووضوح أعلى.
إنشاء المهام وتتبُّعها وإعداد التقارير عنها بسهولة. التعاون في الوقت الفعلي باستخدام مساحات الفريق. البدء السريع باستخدام المُسرِّعات والقوالب الخاصة بسير العمل والفرق والصناعات التي تناسب احتياجات عملك.
إدارة امتثال المشروعات بسهولة من خلال دعم التوقيع الإلكتروني، ما يضمن الحوكمة والامتثال. تحسين الإنتاجية وتحليل المخاطر من خلال بوابات اتخاذ القرار المؤتمتة ومحفِّزات سير العمل القائمة على القواعد.
التكامل مع تطبيقات عمليات التطوير ووقت التشغيل والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى باستخدام أكثر من 230 مكونًا إضافيًا. الحصول على الوضوح والتأثير من خلال إدارة تدفق القيمة في DevOps Velocity. إنشاء اختبارات من عناصر العمل وربط نصوص الاختبار بالقصص والمتطلبات في DevOps Test.