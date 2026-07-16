الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ عبر التخطيط وإدارة مهام سير العمل. دعم اتخاذ القرار وتبسيط إنشاء المهام وتعزيز كفاءة التنفيذ من خلال دمج الإرشادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات، ما يساعد الفِرق على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بسرعة أكبر ووضوح أعلى.