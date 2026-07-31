IBM Rational Build Forge

خط تجميع برمجيات لأتمتة تسليم البرمجيات وتسريعه

رجل يضحك أثناء العمل على جهازه المكتبي

ما المقصود بـ IBM® Rational Build Forge؟

تقدم منتجات IBM Rational Build Forge إطار عمل تنفيذ تكيفيًا ينشئ خط تجميع برمجيات لأتمتة تسليم البرمجيات وتسريعه. حيث تسمح لك بتوحيد المهام المتكررة وأتمتتها، والكشف عن عوائق التطوير، وتحديد الاتجاهات لمشروعات محددة، وإدارة تفويضات الامتثال.
المرونة

توفر للمطورين عمليات بناء مكونة مسبقًا داخل بيئات التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بهم.
الإنتاجية

تسرِّع دورات البناء والإصدار من خلال التطوير التكراري والعمليات المتوازية.
الامتثال

تبسِّط إدارة الامتثال من خلال التوثيق الذاتي لمسارات التدقيق والأمن القائم على الأدوار.
التوافق

تزيد من كفاءة الفريق من خلال إدارة البناء والإصدار المركزية باستخدام الأدوات المتوفرة لديك بالفعل.

الميزات

كوِّن عمليات البناء مسبقًا

تعمل مع بيئات التطوير المتكاملة (IDE) لمنح إمكانية الوصول إلى عمليات تجميع البرمجيات.

 سرّع الإنتاجية

توفر تحسينًا لعملية المهمة بحيث يتم تشغيل المهام بكفاءة.

 قم بزيادة كفاءة الفريق

متوافقة مع البرامج النصية والملفات المجمعة وأدوات التطوير والعمليات.

 بسِّط إدارة الامتثال

تقدم تتبع الامتثال والوثائق من دون جهد يدوي.

ما هو الخيار الأنسب لك؟

نسخة Build Forge Standard

إطار عمل تنفيذ تكيفي يعمل على أتمتة عملية تجميع البرمجيات وتوحيدها.

نسخة Build Forge Enterprise Plus

إطار عمل تنفيذ تكيفي يعمل على أتمتة تجميع البرمجيات وتبسيطها في بيئات المؤسسات الكبيرة.

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