IBM DevOps Velocity

أداة IBM DevOps هي تطبيق لإدارة الإصدارات على مستوى المؤسسة والتي تُوفر تنظيم المسارات والتحليلات الفورية. يمكن لفريقك تصور سلسلة أدوات عمليات التطوير والبيانات، ويمكنهم وضع الخطة المثلى لتحقيق أقصى قيمة ممكنة منذ المرحلة الأولية للفكرة، وحتى تسليمها إلى العميل.
الجمع بين المسارات غير المتجانسة عبر أدوات التكامل والتسليم المختلفة.
تزويد الفِرَق ببيانات تمكِّنهم من تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد المشكلات التي تعوق أداءهم.
إبراز أن الأتمتة مُصممة لتتماشى مع الضوابط والرؤية المناسبة.
تنسيق الإصدارات عبر أدوات النشر المتعددة.
توحيد مقاييس الاختبار والأمان عبر مؤسستك.
تحسين الحوكمة عبر أدواتك وفي جميع أنحاء مؤسستك.
تنسيق عدة مسارات تسليم مستمرة معًا.
احصل على رؤية واضحة لمقاييس عمليات التطوير عبر التطبيقات والفرق.
يشتمل DevOps Velocity على مجموعة واسعة من المكونات الإضافية التي تعزز كفاءة بيئة تقنية المعلومات لديك.
تنزيل مكونات Velocity الإضافية من Github (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)
حقِّق تكاملًا أصليًّا عبر مراحل سلسلة القيمة، وحوّل مجلس الاستشارات التغيير لديك.
التمكن من تعقب سير العمل لعناصر عمل Azure DevOps.
الحصول على مجموعة قواعد استيفاء الجودة والموافقات عبر المسارات المتعددة، وتنظيم أحداث الإصدارات المعقدة.
إدارة تدفق سلسلة القيمة التجارية من عمليات الالتزام والدمج في Git.
تصور واستخلاص القيمة من عناصر Bitbucket.
تحقيق إمكانية تتبع سير العمل بدءًا من الفكرة حتى تحقيق القيمة التجارية.
قياس القيمة من بيانات نتائج الاختبار من JUnit.
التكامل السلس مع المصادر المفتوحة والجهات الخارجية. احصل على واجهة برمجة التطبيقات (API)/GraphQL وحزمة مكون SDK الإضافية.