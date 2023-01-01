يُعدّ IBM DevOps Test مجموعة من العروض المستمرة للاختبار المستمر لإنشاء الاختبارات، وتشغيلها، ومحاكاتها افتراضيًّا، وتحليلها بشكل آلي. يساعد الاختبار الآلي المؤسسات في تقييم الحالة الحالية للبرامج لاتخاذ قرارات مستنيرة حول موعد الإصدار. يعتمد نجاح الأعمال على جودة البرامج التي تُدير الأعمال.
دعم الاختبار الشامل على مجموعة واسعة من التقنيات والمنصات، بما في ذلك ®z/OS.
إجراء الاختبارات وعرض النتائج من منصة مركزية.
نشر البرامج وتوسيع نطاق التنفيذ مع دعم Docker الأصلي.
القضاء على حاجة المستخدمين إلى التدخل اليدوي لإصلاح حالات الاختبار المعطلة.
التكامل مع أدوات DevOps الشائعة مثل IBM DevOps Deploy.
القضاء على الحاجة إلى معرفة البرمجة النصية.
استخدم رؤى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) من بيانات الاختبار لإنشاء إطار عمل الاختبار وحالات الاختبار وتحسينها.
تحديد عائد الاستثمار من استخدام أحدث أدوات الاختبار لأتمتة عمليات الاختبار.