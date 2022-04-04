حلول عمليات التطوير

إنّ تقديم البرامج والخدمات بالسرعة التي يتطلبها السوق يستلزم من الفِرق تكرار العمليات والتجربة بوتيرة سريعة. إذ يتعين عليها نشر الإصدارات الجديدة بشكل متكرر، بالاستناد إلى ردود الفعل والبيانات. تعتمد أنجح فِرق تطوير التقنيات السحابية ثقافة وممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) الحديثة، وتستفيد من بِنى السحابة الأصلية وتجمع سلاسل الأدوات الأفضل في فئتها للاستفادة من إنتاجيتها.
تسريع الاستجابة لاحتياجات السوق وبناء تجارب جذابة وآمنة
تعزيز جهود التطوير بأمان كامل باستخدام هذا المبدأ من IBM الذي يضمن تكوين المنتجات والخدمات بشكل آمن بطرق إبداعية للحماية من التهديدات والثغرات الأمنية الشائعة.
يمكنك نشر البرامج باستمرار في بيئات التطوير والاختبار والإنتاج متعددة البِنى على نطاق واسع.
بادر بأتمتة المهام اليدوية لتحسين الاتساق والدقة أثناء تطوير تطبيقاتك.
حسّن عمليات التطوير والتشغيل من خلال جمع البيانات في كل مرحلة من مراحل التطوير.
حوِّل ثقافة التطوير لديك من خلال توحيد الحلول عبر فرقك، وجمع الفرق معًا ومشاركة البيانات والرؤى لتحقيق الكفاءة والتحسينات.
حالة الاستخدام
التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)
سلاسل توريد البرمجيات الآمنة
أتمتة عمليات التطوير
عمليات التطوير لـ IBM Z
DevOps for IBM Power
تساعدك IBM Cloud على البدء بشكل أسرع مع هذه البنية القابلة للنشر لتزويدك بأساس شامل للثقة وقابلية الملاحظة والأمن والامتثال التنظيمي من خلال تكوين الخدمات المختلفة ونشرها.