IBM Cloud Monitoring
المراقبة واستكشاف الأعطال وإصلاحها لمراقبة بنيتك التحتية، الخدمة السحابية والتطبيق
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المشغلون الذين يعملون في غرفة التحكم

تسريع عمليات التطوير والعمليات أثناء تقليل التكلفة

تستحوذ أدوات الملاحظة على أدوات قياس السلامة والاستفادة من البنية التحتية للمعلومات التكنولوجية بغض النظر عن مكان تواجدها. من مركز البيانات الخاص بك، في الحافة، والبنية التحتية كخدمة [IaaS] إلى النظام الأساسي كخدمة [PaaS] في السحابة، يصعب مراقبة بنية السحابة المتضمنة لديك.

كجزء من قابلية الملاحظة في IBM Cloud مجموعة، IBM Cloud Monitoring هي السحابة الأصلية وخدمة المراقبة المدارة بالكامل للمسؤولين وفرق عمليات التطوير والمطورين. مع IBM Cloud Monitoring ، نتوقع أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فهم الحالة الداخلية للنظام المعقد بناءً على المخرجات الخارجية, تسمح تكنولوجيا المعلومات للفرق بتحديد مشكلات الأداء باستخدام بيانات النظام وتسمح بالوقاية الاستباقية ولا تتطلب اختبارات أو برمجة إضافية.

إجمالاً، يساعدك IBM Cloud Monitoring على تقليل التكلفة حيث تقوم بتحرير عمليات التطوير وإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات بشكل أفضل.
IBM Cloud تقدم الآن أجهزة توجيه قابلية الملاحظة لدعم اتصالك.

حالة الاستخدام

مراقبة التطبيقات في Kubernetes تحليل لمضيف Ubuntu
المزايا خفض التكاليف

زيادة إنتاجية المسؤولين، وفرق عمليات التطوير والمطورين حيث تساعد المعلومات المعلومات فرق العمل على كشف الأعطال المعروفة على الفور.

 التشخيص الذكي للحوادث

يمكن تشغيل التنبيهات الذكية من خلال معايير محددة ديناميكيًا استنادًا إلى المقاييس والأحداث السابقة.

 مراقبة المستخدم النهائي

تسمح الأجهزة في تطبيق الأجهزة المحمولة وواجهات الويب الأمامية بمراقبة تجربة المستخدم الحقيقية.

 توفير الوقت

اكتشف التطبيق، والحاوية والمضيفين والشبكات بشكل ديناميكي.

 الحصول على مجال عميق معارف

عرض المحتوى والتحكم في الوصول على أساس كل مستخدم وكل فريق.

 تأمين Kubernetes وCubernetes والمضيفين

تضمين الأمان والامتثال.
دراسات الحالة
شركة بال بال للإقراض المنزلي

يستخدم موقع Home Lending Pal IBM Cloud التقنية لخلق بيئة يسهل الوصول إليها وغنية بالأمان مصممة لمساعدة المزيد من الأشخاص على امتلاك المنازل.
CRM.COM

تساعدك شركة برمجيات الفوترة على تحقيق الدخل من القفل وزيادة ولاء العملاء من خلال منصة آمنة وغنية وقابلة للتوسع ومتاحة للتطبيق ومتاحة للتطبيق بشكل كامل.
سيسيفوس ديجيتال إيه بي

تعمل منصة OVERBLIQ على تسريع وتبسيط تطبيق الأجهزة المحمولة مع IBM Cloud ، بما في ذلك حلول تكنولوجيا المعلومات الملاحظة للتسجيل والمراقبة.
المنتجات ذات الصلة IBM Cloud Kubernetes Service

إنشاء مجموعات Kubernetes وإدارتها للمراقبة.

 IBM Cloud السجلات

احصل على سجلات قابلية الملاحظة IBM Cloud سجلات للمساعدة في تحسين البنية التحتية والتطبيق العملي.

 IBM Cloud Container Registry

تخزين الصور وفحصها وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. احصل على المساعدة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر الخاصة بك.
الموارد
التدريب على المراقبة السحابة

قم ببناء مهاراتك في مجال المراقبة وإدارة الحوادث من خلال الدورات التدريبية الخاصة بالسجل المتضمنة في منهج IBM Cloud مهندس موثوقية الموقع الاحترافي (هندسة موثوقية الموقع (SRE)).
وثائق المنتج المراجعات المراجعات

البدء IBM Cloud Monitoring. اتبع الخطوات السهلة لإدارة وصول المستخدم، وتوفير مثيل، وجمع المقاييس وتشغيل واجهة مستخدم الويب (UI).
مجتمع مستخدمي IBM Cloud PaaS

قم بالوصول إلى IBM Cloud قابلية الملاحظة خبير، وتعلم من مديري عمليات المعلومات ومهندسي الحلول وخبراء SREs وغيرهم من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
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