القمر الصناعي السحابي IBM Cloud Satellite

لا، أنت لا تحتاج إلى شراء أجهزة، ولكنك تحتاج إلى بنية تحتية لدعم موقعك IBM Cloud Satellite. يمكن أن تكون بيئة البنية التحتية الخاصة بك مركز بيانات محلي أو مع مزود السحابة أو على أجهزة الحافة المتوافقة في أي مكان. بالنسبة للبيئات المحلية، ندعم العمل بدون نظام تشغيل X86 Server ، بالإضافة إلى محاكاة افتراضية تقنية مثل VMWare. بالإضافة إلى ذلك، يعد Fusion HCI من IBM'Fusion HCI حلاً متقاربًا للغاية على مستوى المؤسسات جاهزًا لامتلاك موقع Satellite "في صندوق".

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