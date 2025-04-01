يُمكنك استخدام سلاسل الأدوات للحصول على مجموعة متكاملة من الأدوات لبناء تطبيقاتك، ونشرها، وإدارتها. ويُمكنك إنشاء سلاسل أدوات تتضمن خدمات IBM، أو أدوات مفتوحة المصدر، أو أدوات تابعة لجهات خارجية تجعل التطوير والعمليات قابلة للتكرار وأسهل في الإدارة.
يُمكنك البناء، والاختبار، والنشر بطريقة قابلة للتكرار مع الحد الأدنى من التدخل البشري من خلال الاستفادة من مسارات التسليم المستندة إلى Tekton. كن مستعدًّا للطرح في مرحلة الإنتاج في أي وقت.
يُمكنك إدارة مصدر الرمز البرمجي وتتبّع العمل من خلال مستودعات Git وعملية تتبّع المشكلات المستضافة من قِبَل IBM والمبنية على منصة GitLab Community Edition.
يُمكنك تقييم ومعالجة الثغرات الأمنية والقانونية التي قد يتم إدخالها إلى مصدر الرمز البرمجي، والحصول على التعليقات مباشرةً في عناصر Git.
يُمكنك جمع البيانات بخصوص إجراءات عمليات التطوير، ووضع السياسات وتنفيذ بوابات الجودة لتقليل مخاطر النشر التي قد تتعرض لها. ويُمكنك تحليل الاتجاهات لتحسين فعالية التسليم.
يُمكنك توفير سلاسل أدوات بسرعة للتطوير والأمن والعمليات (Devsecops) والنشر إلى Kubernetes وCloud Foundry والأجهزة الافتراضية وغير ذلك باستخدام قوالب قابلة للمشاركة والتخصيص تتضمن أدوات من IBM وجهات خارجية وأدوات مفتوحة المصدر.
تنسيق الجدولة الذكية والتصحيح الذاتي والتوسع الأفقي لمجموعات Kubernetes.
يُمكنك تشغيل التطبيق، أو الوظيفة، أو الحاوية على منصة مُدارة دون خادم.
تسريع عمليات التطوير وإدارة دورة حياة البرامج بطريقة أفضل.
احصل على البنى، والممارسات، وسلاسل الأدوات لبدء التحول إلى السحابة وعمليات التطوير على الفور.
تعلّم كيف يمكن للعمليات والتطوير -DevOps للسحابة الهجينة تحسين الجودة والسرعة في تطوير البرمجيات.
بدء استخدام التطوير الرشيق والتسليم المستمر.
تُسرّع العمليات والتطوير تسليم البرامج عالية الجودة من خلال الجمع بين أتمتة أعمال تطوير البرمجيات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم IBM Cloud Continuous Delivery أدوات عمليات تطوير السحابة الأصلية كخدمة، وتتم استضافتها وإدارتها بالكامل على IBM Cloud.
التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) عبارة عن عمليات تطوير تعمل باستمرار على دمج الأمن وأتمتته طوال دورة حياة عمليات التطوير - من البداية إلى النهاية، بدءًا من التخطيط وحتى التعليقات والعودة إلى التخطيط مرة أخرى.
يُمكنك نشر التطبيقات إلى Foundry ومجموعات Kubernetes على IBM Cloud. إضافةً إلى ذلك، باستخدام المسارات المستندة إلى Tekton وأدوات عمل المسارات الخاصة، يُمكن تحسين سلاسل الأدوات باستخدام تكامل أداة عمل خاصة جديدة تسمح بتكوين مراحل المسارات لتشغيلها على بيئات Kubernetes خارجية. وتتضمن المنصات المدعومة IBM Cloud Kubernetes Service أو IBM Cloud Private أو Docker on Desktop أو Red Hat OpenShift.
نعم. لا يُضيف تكامل IBM Rational Team Concert بطاقة إلى سلسلة أدواتك للوصول السريع إلى عناصر العمل فحسب، بل يضيف أيضًا علامات إلى عناصر العمل التي تم نشرها. وتسمح لك هذه العلامات بتشغيل استعلامات قوية لتتبع نشر تغييرات الرمز البرمجي، إضافةً إلى إنشاء لوحات معلومات Rational Team Concert مفيدة.
يُمكنك إدارة الوصول إلى سلسلة الأدوات التي تستخدمها عبر علامة التبويب "إدارة" في صفحة سلسلة الأدوات. وعند إنشاء سلسلة أدوات، تُضاف سلسلة أدوات المؤسسة مع حقوق "المسؤول" على نحوٍ افتراضي. وهذا يعني أن جميع أعضاء سلسلة أدوات المؤسسة يُمكنهم عرض سلسلة الأدوات، وتعديلها، وحذفها. ويُمكنك تقييد الوصول إلى سلسلة الأدوات من خلال السماح لمستخدمين محددين فقط بعرضها، والسماح لمستخدمين آخرين بإدارتها.
على الرغم من أنه يُمكنك إنشاء سلسلة أدوات من قالب، فقد ترغب في الحصول على تكامل أداة مختلفة أو تخصيصات أخرى. ويُمكنك إنشاء قالب سلسلة أدوات مخصص ومشاركته حتى يتمكن الآخرون من استخدامه. وهناك خمس خطوات لتخصيص قالب بما يناسب استخدامك:
للحصول على البرنامج التعليمي الكامل، راجع "إنشاء قالب سلسلة أدوات مخصص" (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com).
يُمكنك الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًّا دائمًا دون قيود زمنية. فقط أنشئ حسابك على IBM Cloud اليوم واحصل على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي لاستخدامه في أي شيء.
بنية قابلة للنشر توفر مجموعة محدّدة مسبقًا من قوالب سلسلة أدوات التكامل المستمر والنشر المستمر والامتثال المستمر لنشر تطبيقك باستخدام نهج التطوير، والأمن، والعمليات (Devsecops).
يُمكنك الاطلاع على الوثائق للإجابة عن أي أسئلة تقنية، مثل كيفية البدء، والأمن، وغير ذلك الكثير.