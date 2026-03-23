استعرض البنى المختبرة والقابلة للنشر التي تتيح استخدام التقنيات المتقدمة حتى تتمكن من تحقيق أهداف عملك المتغيرة بشكل أفضل.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - نموذج قدرات
القدرات المؤسسية، الضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومتطلبات التشغيل، موضحة في نموذج قدرات بنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
منصة IBM للذكاء الاصطناعي
توفر منصة الذكاء الاصطناعي من IBM مجموعة من الأدوات التي تتناول القدرات في نموذج قدرات المؤسسة.
حوكمة الذكاء الاصطناعي
حوكمة الذكاء الاصطناعي هي القدرة على مراقبة وإدارة أنشطة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة. وهي تشمل العمليات والإجراءات اللازمة لتتبع وتوثيق أصل البيانات والنماذج المستخدمة داخل المؤسسة، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تدريب النماذج والتحقق من صحتها ومراقبة دقتها المستمرة.
تأمين حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي
تثير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي عددًا من التحديات الأمنية الفريدة. يجب على المؤسسات الموازنة بين إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمخاطر التي قد تؤدي إلى توليد النماذج لمخرجات غير صحيحة أو غير مرغوبة، أو تكشف عن معلومات حساسة أو خاصة، أو تنفذ إجراءات غير مرغوبة.
نموذج النضج من IBM لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي
في عام 2020، قدمت شركة IBM إطار نضج الذكاء الاصطناعي لتطبيقات المؤسسات، والذي يتكون من سبعة أبعاد. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، قمنا بمواءمة بنية IBM GenAI مع نموذج نضج لتبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - الذكاء الاصطناعي الوكيل
تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل من التخطيط وأداء المهام بشكل مستقل نيابة عن المستخدم أو عن نظام آخر. تحل أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل المشكلات المعقدة من خلال تقسيمها إلى سلسلة أصغر من المهام واستخدام الأدوات المتاحة للتفاعل مع الأنظمة الخارجية أو أداء المهام الحاسوبية.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - التوليد المعزز بالاسترجاع
غالبًا ما تكون النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على دراية واسعة بمجموعة متنوعة من الموضوعات، لكنها تظل محدودة بالبيانات التي تم تدريبها عليها. وهذا يعني أن العملاء الذين يرغبون في استخدام النماذج اللغوية الكبيرة مع المعلومات التجارية الخاصة أو المملوكة لا يمكنهم استخدامها مباشرة للإجابة على الأسئلة أو إنشاء المراسلات أو غير ذلك من المهام.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - المحادثة مع مساعدة الوكيل
يتميز نظام الدعم متعدد المستويات في المؤسسة بقدرته على استخدام مساعد محادثة مدعوم بنموذج لغوي كبير أو روبوت محادثة بجانب الوكلاء البشريين، مما يوفر مساعدة فعالة وشاملة للمستخدمين النهائيين.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - البحث التوليدي
البحث التوليدي هو دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع قدرات البحث، مما يوسع إمكانيات البحث والاسترجاع في حلول البحث من خلال قدرات توليد المحتوى والتلخيص التي توفرها النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).
الذكاء الاصطناعي التوليدي - تلخيص المستندات
التلخيص هو عملية اختزال المستندات الطويلة في ملخص موجز يعكس النقاط الرئيسية للمحتوى الأصلي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - التحديث وتوليد التعليمات البرمجية
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث نقلة نوعية في تطوير التطبيقات من خلال توليد التعليمات البرمجية وتحسينها وترجمتها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها. يمكن أن يؤدي تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطوير برمجيات متسقة، والاستفادة المثلى من إبداع المطورين، وتعزيز مهاراتهم.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - توليد التعليمات البرمجية لأداة Ansible
يسهّل IBM watsonx Code Assistant (WCA) لـ Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) عملية إنشاء دليل تشغيل Ansible من خلال تقديم توصيات محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - توليد التعليمات البرمجية لمنصة Z
يعد IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Z حلاً لتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يسهل على المطورين تحديث خدمات الأعمال المكتوبة بلغة COBOL تدريجياً، وإعادة هيكلتها، وتحويلها انتقائياً إلى تعليمات برمجية عالية الجودة بلغة Java محسّنة لمنصة IBM Z.
الذكاء الاصطناعي التوليدي - تطوير البرمجيات المعززة بالذكاء الاصطناعي باستخدام المساعدين
أحد أكثر التطورات إثارة في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) هو مفهوم الوكلاء، المعروفين أيضًا بالمساعدين. هذه إصدارات متخصصة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) يتم توجيهها مسبقًا وضبطها بدقة لدعم أدوار محددة.
مستودع بحيرة البيانات
مستودع بحيرة البيانات هو منصة بيانات تجمع بين أفضل مزايا مستودعات البيانات وبحيرات البيانات في حل موحد لإدارة البيانات.
بنية البيانات والتحليلات
استفد من قيمة جميع بياناتك المتاحة لاستخلاص رؤى قيّمة. اكتشف بياناتك وتحكم فيها وقم بتأمينها.
إدارة دورة حياة تطبيقات التطوير والأمن والعمليات DevSecOps
تُنشئ بنية التطوير والأمن والعمليات (DevSecOps) القابلة للنشر مجموعة من سلاسل أدوات عمليات التطوير والمسارات. DevSecOps تستخدم Continuous Delivery (Git Repos وIssue Tracking، Tekton Pipelines، DevOps Insights، وCode Risk Analyzer)، Secrets Manager، Key Protect، Cloud Object Storage، Container Registry وVulnerability Advisor.
المنطقة المقصودة لـ Red Hat OpenShift Container Platform on VPC
منصة Red Hat OpenShift Container Platform على المنطقة المقصودة للسحابة الخاصة الافتراضية هي حل بنيوي قابل للنشر يعتمد على البنية المرجعية لخدمات ®IBM Cloud for Financial Services. يوفّر هذا الحل مجموعات أحمال تشغيل آمنة ومتوافقة لمنصة Red Hat OpenShift Container على شبكة سحابية خاصة افتراضية (VPC).
نشر تطبيقات السحابة الهجينة باستخدام TechZone Deployer
أنشأت منطقة تكنولوجيا IBM (TZ) نظامًا لأتمتة النشر يتيح لفرق IBMers وRed Hat والبائعين من الشركاء اختيار مجموعة واسعة من منتجات IBM، مما يمكّنهم من إنشاء حلول فريدة ومخصصة.
المنطقة المقصودة للشبكة السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) - الإصدار القياسي (Standard)
النسخة القياسية (Standard) من البنية القابلة للنشر للمنطقة المقصودة على الشبكة السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) تستخدم شبكتين منفصلتين، وهما سحابة افتراضية خاصة للإدارة، وسحابة افتراضية خاصة لأحمال التشغيل لإدارة البيئة وأحمال التشغيل المنشورة. كل VPC عبارة عن تطبيق متعدد المناطق ومتعدد الشبكات الفرعية، مما يضمن أمان أحمال التشغيل الخاصة بك. يتم ربط شبكات VPC ببعضها البعض من خلال بوابة عبور، كما تُستخدم نقاط النهاية الخاصة الافتراضية للاتصال بخدمات IBM Cloud.
الخوادم الافتراضية (VSI) على المنطقة المقصودة للشبكة السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) - QuickStart
الإصدار QuickStart من البنية القابلة للنشر للمنطقة المقصودة على الشبكة السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) باستخدام الخوادم الافتراضية (VSI) يوفر بيئة VPC قابلة للتخصيص بالكامل ضمن منطقة واحدة. يقدّم هذا الحل خوادم افتراضية داخل شبكة (VPC) آمنة لأحمال التشغيل الخاصة بك. تم تصميم الإصدار QuickStart للنشر السريع، مما يجعله مثاليًا لأغراض العرض التوضيحي والتطوير.
الخوادم الافتراضية (VSI) على المنطقة المقصودة للشبكة السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) - الإصدار القياسي (Standard)
يعتمد الإصدار القياسي (Standard) من خوادم VSI على بنية المنطقة المقصودة القابلة للنشر في شبكة VPC على البنية المرجعية لخدمات IBM Cloud for Financial Services® تعمل البنية على إنشاء بنية تحتية آمنة وقابلة للتخصيص، مع خوادم افتراضية، لإدارة أحمال التشغيل الخاصة بك باستخدام شبكة VPC في مناطق متعددة المناطق.
Power Virtual Server for SAP HANA
يوفر الإصدار PowerVS الجاهز من Power Virtual Server for SAP HANA بيئة أساسية قابلة للتوسعة لمنظومة SAP. يعتمد هذا الإصدار على المنطقة المقصودة في الشبكة السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) وخادم Power الافتراضي ضمن المنطقة المقصودة على شبكة VPC. يتم نشر مثيلات PowerVS لقاعدة بيانات SAP HANA وSAP NetWeaver، مع خيار إضافة مثيلات للملفات المشتركة لنظام SAP، مما يجعلها جاهزة لتثبيت SAP.
خادم Power Virtual Server مع المنطقة المقصودة لشبكة VPC
نشر مساحة عمل PowerVS لخادم Power Virtual Server مع المنطقة المقصودة لشبكة VPC يؤدي إلى إنشاء خدمات VPC ومساحة عمل Power Virtual Server وربطهم ببعضهم البعض.
