نسيج البيانات هو نمط بنائي يهدف إلى تعزيز استخدام البيانات عبر المؤسسة بغضّ النظر عن أنواع تنسيقات البيانات أو مصادرها أو مواقعها أو كيفية استخدامها. تشمل الجوانب المختلفة لدورة حياة البيانات التي يغطيها نسيج البيانات -من الوصول إلى البيانات حتى استهلاكها- اكتشاف البيانات، وحوكمة البيانات، وجودة البيانات، وتصنيف البيانات، وربط سياق الأعمال، وتتبُّع دورة حياة البيانات، والخدمة الذاتية، وتشغيل البيانات لضمان إتاحة البيانات المناسبة في المكان والوقت المناسبين.
انقر للاطِّلاع على إرشادات إضافية. تمثِّل البنية المرجعية لنسيج البيانات قالبًا يمكن للمؤسسات استخدامه كإرشاد يساعدها على تنفيذ العناصر المختلفة لنسيج البيانات في بيئاتها الخاصة. تتضمن البنية المرجعية لنسيج البيانات خمسة وحدات رئيسية، وهي Meta Data Import وMeta Data Enrichment وMeta Data Cataloging وData Curation and Transformation وData Consumption. تُعَد هذه الوحدات أساسية لتحقيق فوائد نسيج البيانات المذكورة سابقًا.
تغطي البنية المرجعية العناصر الأساسية والخطوات المعنية وقرارات البنية لكل وحدة، بما يساعد على تحقيق أهداف الوحدات الخمس. كما تغطي خيارات التكنولوجيا المختلفة المتاحة في منظومة تقنيات IBM لتنفيذ العناصر والخطوات. بالنسبة إلى وحدة Data Consumption، يتم تناول نمط الاستهلاك العام على أساس أن تفاصيل كل حالة استخدام للاستهلاك ستتم تغطيتها في البنية المرجعية الخاصة بكل حالة استخدام.
تمثِّل IBM Z systems Data Fabric Reference Architecture (البنية المرجعية لنسيج البيانات لأنظمة IBM Z) تخصصًا من النمط البنائي الأوسع لنسيج البيانات للبيانات والتحليلات من IBM، والذي يهدف إلى تعزيز استخدام البيانات عبر المؤسسة بغضّ النظر عن نوع تنسيقات البيانات أو مصادرها أو مواقعها أو كيفية استخدامها. تشمل الجوانب المختلفة لدورة حياة البيانات التي يغطيها نسيج البيانات -من الوصول إلى البيانات حتى استهلاكها- اكتشاف البيانات، وحوكمة البيانات، وجودة البيانات، وتصنيف البيانات، وربط سياق الأعمال، وتتبُّع دورة حياة البيانات، والخدمة الذاتية، وتشغيل البيانات لضمان إتاحة البيانات المناسبة في المكان والوقت المناسبين. اطَّلِع على الإرشادات الإضافية:
يركِّز تخصيص النمط البنائي الأوسع لنسيج البيانات فيما يتعلق بأنظمة IBM Z على جانبين رئيسيين:
• التعامل مع حوكمة وإتاحة الوصول إلى مصادر البيانات المختلفة على أنظمة IBM Z Systems (مثل VSAM وIMS وDB2 وغيرها).
• ®Linux على IBM Z أو LinuxONE (MongoDB، وغيرها).
• تنفيذ عناصر بنية نسيج البيانات على مستوى المؤسسة على IBM Z Systems وLinux على IBM Z/LinuxONE. يتضمن الحل مكونات تعمل على zSystems / LinuxONE و/أو على أنظمة خارجية.
تقدِّم بنية تحديث التطبيقات لأنظمة IBM Z مزيدًا من التفاصيل حول الأنماط البنائية التي تُتيح وصولًا حديثًا وأسهل إلى بيانات system-of-record (SOR) على IBM Z وLinuxONE، إضافةً إلى أنماط مختلفة تركِّز على تكامل البيانات. ويُعَد ذلك أساسيًا لاكتساب رؤى تحقق قيمة أعمال قائمة على البيانات، حيث تتشارك التطبيقات بيانات system-of-record (SOR) عبر الوصول المباشر أو النسخ المتماثل أو التخزين المؤقت أو مفاهيم افتراضية البيانات التي تجمع أصول البيانات عبر المؤسسة.
الاسم
بيان المشكلة
الافتراضات
التحفيز
موقع البيانات والجاذبية والسيادة
يجب توفير آليات تحكُّم وطرق وصول مناسبة إلى البيانات لدعم متطلبات التوفر والامتثال التنظيمي.
ينبغي تقليل نقل البيانات ونسخها المتماثل لتحسين البساطة والحوكمة والتكاليف والاعتبارات التنظيمية، مع توفير منصة فعَّالة ومرنة وقابلة للصمود للتحليلات (بما في ذلك التحليلات المتعمقة وتحسين القرارات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي).
سيكون لطريقة التنفيذ المختارة تأثير مباشر في التكاليف، والقدرة على تلبية متطلبات زمن الانتقال، والالتزام التنظيمي، ورضا العملاء بشكل عام.
استنادًا إلى موقع البيانات، حدِّد إذا ما كان يجب نقل البيانات أو الوصول إليها افتراضيًا وفقًا لعبء العمل ومتطلبات زمن الانتقال والاعتبارات التنظيمية، عند الحاجة.
تنظيم كتالوجات المعرفة والعلاقات الخاصة بها
قد تحتاج المؤسسات إلى دعم وجود عدة كتالوجات اعتمادًا على أنواع مختلفة من المتطلبات، مثل وجود بيئات سحابية هجينة ومتعددة السحابات حيث يلزم ربط الكتالوجات افتراضيًا، كما قد تعتمد هياكل الكتالوجات أيضًا على اعتبارات المشروع وخطوط الأعمال والمؤسسة. قد تكون هناك أيضًا حاجة إلى بيئات تجريبية (Sandbox) وبيئات تطوير داخل المؤسسة.
يجب تنفيذ إنشاء الكتالوجات بطريقة تدعم احتياجات المؤسسة دون أن تصبح معقدة بشكل مفرط من حيث الإدارة أو التصفح.
ستؤثِّر خيارات الكتالوجات في قدرة المؤسسة على الاستفادة من البيانات عبر منظومات المؤسسة وربما منظومات شركاء الأعمال.
أصول البيانات والعلاقات، بما في ذلك التقاط البيانات الوصفية وإثراؤها.
يتم إنشاء أصول البيانات واستهلاكها بوتيرة متزايدة باستمرار. لم تَعُد المؤسسات قادرة على الاعتماد على العمليات اليدوية أو العمليات ذات الأتمتة المحدودة لدعم التقاط أصول البيانات وفهرستها مع البيانات الوصفية المرتبطة بها.
تُعَد الأتمتة عنصرًا أساسيًا في التقاط البيانات الوصفية التي يتم إنشاؤها لمختلف أصول البيانات وإثرائها في الوقت المناسب.
دون الأتمتة، لن تتمكن المؤسسة من الحفاظ على الكتالوج حديث وقابل للاستخدام لأصول البيانات، ما سيعوق قدرتها على الاستفادة من هذه الأصول لدعم تقدمها نحو أن تصبح مؤسسة قائمة على البيانات.
ضمان اختيار الطريقة المناسبة للتحويل والتنسيق استنادًا إلى أعباء العمل الحالية مع مراعاة المتطلبات غير الوظيفية
ستحتاج المؤسسات إلى أنواع مختلفة من أساليب التنفيذ (مثل الوقت الفعلي والوقت شبه الفعلي (البث) والمعالجة الدفعية (الصغيرة/المتوسطة/الكبيرة) لدعم أعباء العمل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والضخمة جدًا التي تتطلب عمليات تحويل وتنسيق للبيانات.
بغضّ النظر عن مسار التنفيذ، يجب أن تظل عمليات تحويل البيانات وتنسيقها متسقة لضمان دقة وظائف علم البيانات والتحليلات وإعداد التقارير.
إن اختيار الطريقة المناسبة لتحويل البيانات وتنسيقها سيضمن قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها في مختلف حالات الاستخدام، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الموثوق به، والعميل 360، وتطوير الرؤى.