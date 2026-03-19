نموذج IBM Maturity Model لتبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي

مخطط انسيابي يحتوي على أشكال ورموز متنوعة، بما في ذلك فقاعة كلام زرقاء، وعلامة استفهام، وعلامة تحقق.
لمحة عامة

في عام 2020 (مع تحديثات إضافية في 2021)، قدَّمت IBM إطار نضج الذكاء الاصطناعي لتطبيقات المؤسسات المكوَّن من 7 أبعاد.

مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، قمنا بمحاذاة بنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM مع "نموذج IBM Maturity Model لتبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي":

التدريب والضبط

المواصفات

التوصيات

1
  • استخدام النماذج العامة
  • النهج التفاعلي وغير المتوقع
  • الجهود المحلية
  • الفهم المحدود
  • تنمية الوعي الأساسي
  • بدء المشاريع التجريبية

2
  • نماذج مناسبة للغرض على بيئة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأساسية.
  • العمليات غير المتسقة
  • الوثائق الأوَّلية
  • التعرُّف على احتياجات جودة البيانات
  • وضع الاستراتيجية المركزية
  • التدريب الأساسي
  • تقييم معايير البيانات

3
  • الاستفادة من البيانات على مستوى المؤسسة على بيئة الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • المعايير على مستوى المؤسسة
  • الحوكمة الراسخة
  • التركيز على الأخلاق
  • تعزيز التعاون
  • التغلُّب على تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • آليات التعليقات المستمرة

4
  • تشغيل واستنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوسيع نطاق الحوسبة والتكاليف
  • تتبُّع المقاييس النشطة
  • التقييم الكمّي
  • اتخاذ القرارات القائمة على البيانات
  • التحليلات المتقدمة
  • الربط بأهداف العمل
  • الإدارة القوية للمخاطر

5
  • بناء واستخدام النماذج عبر البيئة بأمان وبأفضل التكاليف
  • التحسين المستمر
  • تفعيل آليات التعليقات المستمرة
  • النهج الاستباقي
  • تعزيز الابتكار
  • التفاعل مع الخبراء
  • مراجعة إطار العمل
قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مترابطة مع نموذج القدرات

فيما يلي كيفية مواءمة نموذج قدرات IBM GenAI Architecture مع نموذج النضج هذا:

التدريب والضبط

قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي

نضج الحوكمة

1
  • موارد الذكاء الاصطناعي التوليدي: أساسيات الأجهزة والمنصات.
  • إدارة البيانات الأساسية: التخزين الأوَّلي وإدارة البيانات.

لا توجد حوكمة لدورة حياة الذكاء الاصطناعي

2
  • Model Hub: قدرات أساسية لاستيراد النماذج والبيانات.
  • القدرات الداعمة: عمليات تكنولوجيا المعلومات أساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي.
  • الخطوات الأولى في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي: بدء ضبط نماذج الأساس.

تتوفر بعض سياسات الذكاء الاصطناعي لتوجيه دورة حياة الذكاء الاصطناعي

3
  • استضافة النماذج: نشر النماذج كخدمات لواجهات برمجة التطبيقات وإدارة سياسات الوصول إلى النماذج.
  • تخصيص النماذج: مقدمة لضبط وتدريب النماذج لتلبية الاحتياجات الخاصة.
  • ضبط الذكاء الاصطناعي التوليدي: تخصيص أساسي باستخدام هندسة المطالبات وضبط النموذج.

مجموعة مشتركة من المقاييس لإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي

4
  • حوكمة النماذج: معالجة المخاطر مثل التحيز والالتزام باللوائح والقوانين.
  • مراقبة النماذج: قدرات المراقبة في الوقت الفعلي بما يشمل كشف التحيز وكشف HAP.
  • قدرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي: دمج ميزات متقدمة مثل التنسيق واكتشاف النوايا.

التحقق والمراقبة المؤتمتة

5
  • التخصيص المتقدم للنماذج: استخدام منصات السحابة لتلبية الاحتياجات الديناميكية.
  • مراقبة المطالبات وحمايتها: ضمان حماية النماذج من التهديدات المتقدمة.
  • الضبط المتقدم للذكاء الاصطناعي التوليدي: تخصيص النماذج بشكل كامل لتتوافق مع المصطلحات والعمليات الخاصة بالمؤسسة.
  • التطوير المتقدم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي: إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي كاملة المميزات وإمكانية إنشاء نموذج من الصفر.

إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي المؤتمتة بالكامل
الموارد نموذج نضج تكنولوجيا المعلومات IBM - إطار عمل نضج الذكاء الاصطناعي للتطبيقات المؤسسية تقييم تبنّي السحابة وتحويلها تقييم التكامل الحديث من IBM
المساهمون

Mihai Criveti، وChris Kirby، وWissam Dib

تاريخ التحديث: 5 ديسمبر 2023