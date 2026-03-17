القدرات المؤسسية، الضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومتطلبات التشغيل، موضَّحة في نموذج قدرات بنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. تشمل ست فئات رئيسية، تعرض القدرات الفريدة والمساندة اللازمة للتنفيذ الفعَّال للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع توفُّر توثيق شامل لها في بنى أخرى.
أما مجموعات القدرات المتبقية فهي قدرات داعمة للذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذه القدرات ليست حصرية للذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها يجب أن تكون متوفرة لدعمه كقدرة مؤسسية. وتشمل هذه المجموعات:
إدارة البيانات هي مجموعة من القدرات لتخزين البيانات وإدارتها وتحويلها إلى صيغ تجعلها مناسبة لضبط نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريبها. تتضمن هذه الفئة أيضًا قدرات لتسجيل مخرجات النماذج وتقييمها لأغراض التدقيق، وكذلك لاستخدامها كمدخلات لعمليات ضبط النماذج وتحسينها لاحقًا.
القدرات الداعمة هي مجموعة شاملة من قدرات التطبيقات والتكامل وعمليات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لنشر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارتها بنجاح داخل المؤسسة.
موارد الذكاء الاصطناعي التوليدي تشمل القدرات المتعلقة بالأجهزة والمنصات اللازمة لتطوير النماذج وحفظها وضبطها ونشرها وإدارتها بكفاءة وفاعلية.
يتكون كل تصنيف للقدرات من مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعات القدرات. تسلِّط هذه الفقرة الضوء على المجموعات والقدرات الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي.
مجموعة قدرات مركز النماذج تجمع القدرات اللازمة لإدارة النماذج المستوردة وكذلك النماذج التي تم ضبطها أو تدريبها بواسطة المؤسسة. تمكِّن هذه القدرات المؤسسات من إدارة النماذج ومجموعات البيانات المتاحة للاستخدام داخل المؤسسة، وتقييد الوصول إلى النماذج ومجموعات البيانات لمستخدمين أو مجموعات محددة داخل المؤسسة. يُعَد استيراد النماذج واستيراد البيانات قدرات رئيسية للمؤسسات للسيطرة على استيراد النماذج من العدد المتزايد من مستودعات النماذج العامة مثل Hugging Face.
استضافة النماذج توفِّر قدرات لنشر النماذج العامة والمضبوطة كخدمات مدعومة بواجهة برمجة التطبيقات داخل المؤسسة، مع تحسين استخدام الموارد، والسماح بالضبط والاستبدال المستقل، وتبسيط الحوكمة. يكمن مفتاح ذلك في إدارة سياسة الوصول إلى النماذج، لضمان أن الوصول إلى النماذج مقصور على المستخدمين والمجموعات المصرَّح لهم، ومنع الاستخدام غير المصرح به.
تخصيص النماذج هي مجموعة قدرات تمكِّن المؤسسة من ضبط وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلبية احتياجات الأعمال المحددة. عادةً ما تتحقق هذه القدرات باستخدام منصة سحابية، حيث إن نموذج الدفع حسب الاستخدام في السحابة مناسب تمامًا للطبيعة المتقطعة لمتطلبات الموارد أثناء الضبط والتدريب.
حوكمة النماذج والبيانات هي مجموعة قدرات حيوية تمكِّن المؤسسة من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع. وتوفِّر هذه القدرات للمؤسسات الرؤى اللازمة لمراقبة وإدارة مخاطر النماذج، مثل إدخال الانحياز في استجابات النماذج، والمساعدة على تلبية المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال المتعلقة بالشفافية والعدالة في النماذج.
مراقبة النماذج هي النظير التشغيلي لحوكمة النماذج؛ ففي حين تتعامل حوكمة النماذج مع إدارة النماذج والمخاطر على المدى الطويل، تمكِّن القدرات الموجودة في مراقبة النماذج المؤسسات من مراقبة وتشغيل النماذج في الوقت الفعلي. تتكوَّن مراقبة النماذج من عدة قدرات رئيسية، بما في ذلك:
إدارة الامتثال في الذكاء الاصطناعي التوليدي هي فئة من القدرات تتعلق بتمكين الضوابط اللازمة "لتأمين استخدام" الذكاء الاصطناعي عبر كامل مكدس التطبيقات و"تأمين التطبيقات" نفسها.
كما تتضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والإرشادات لضمان احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للقيم والحقوق الإنسانية.
إدارة أمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تركِّز هذه الفئة من القدرات على تمكين الضوابط اللازمة "لتأمين استخدام" الذكاء الاصطناعي عبر كامل مكدس التطبيقات و"تأمين التطبيقات" نفسها. والالتزام بالمعايير الأخلاقية والإرشادات لضمان احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للقيم والحقوق الإنسانية.
إدارة أمن نماذج الذكاء الاصطناعي. تركِّز هذه الفئة من القدرات على تمكين الضوابط اللازمة "لتأمين طبقة النموذج" بالإضافة إلى تأمين استخدام النماذج. وتطبيق أفضل الممارسات في تدريب النماذج والتحقق من صحتها وتقييمها لتعزيز الأداء والموثوقية.
إدارة أمن البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تركِّز هذه الفئة من القدرات على تمكين الضوابط اللازمة "لتأمين طبقة البيانات". وضع إرشادات واضحة لجمع البيانات وتخزينها واستخدامها لضمان جودة البيانات والحد من الانحياز. وبالرغم من أن أمن البيانات ليس حصريًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، سنركز فقط على المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا من منظور البيانات في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الذكاء الاصطناعي الوكيل هو مجموعة من القدرات المطلوبة لإنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل. وتشمل هذه القدرات الأساسية مثل التوجيه والتنسيق، وإدارة الأدوات واستدعاء الأدوات.
ضبط الذكاء الاصطناعي التوليدي هي مجموعة القدرات اللازمة "لتخصيص" نموذج ذكاء اصطناعي توليدي عام لتلبية احتياجات المؤسسة. يتم تدريب النماذج على قاعدة واسعة من المعرفة، وقد تفتقر إلى معرفة المصطلحات والعمليات الخاصة بالصناعة. لذلك، ستحتاج معظم المؤسسات إلى الاستفادة من قدرات مثل هندسة المطالبات وضبط المطالبات وضبط النماذج لإنشاء نموذج يفهم مصطلحات وعمليات أعمال المؤسسة.
تمكِّن قدرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المؤسسات من تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي متقدمة. وتشمل القدرات القدرة على توليد وظائف ديناميكية للرد على استفسارات المستخدمين؛ والذاكرة الحوارية، التي تُتيح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الاحتفاظ بالتفاعلات السابقة والرجوع إليها بطريقة حوارية؛ وتوجيه النماذج، الذي يُتيح للتطبيقات توجيه الاستفسارات ديناميكيًا إلى النموذج الأنسب للرد.