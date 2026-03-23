تُتيح لك قوالب مخططات البنية إنشاء بنى خاصة بك بسهولة باستخدام أيقونات بسيطة لتمثيل عناصر البنية. ابدأ بنمط موجود وخصِّصه وفقًا لبيئتك، أو أنشئ نمطك الخاص من الصفر باستخدام أي مجموعة من العناصر.
للمخططات التقنية العديد من الأغراض في IBM. يمكن استخدامها لوصف العلاقات بين عناصر النظام، أو تسلسل هرمي لبنية معينة، أو لتوضيح فكرة ترتيب متسلسل يمثِّل تدفق عملية.
إنشاء مخططات IBM Cloud باستخدام أداة Draw.io مع قوالب البنية من IBM Cloud. تهدف هذه المجموعة من الموارد لتوفير أيقونات بنية IBM Cloud للعملاء الخارجيين وشركاء الأعمال. الأداة المعتمدة لتصميم IBM Cloud هي Draw.io، ومع ذلك نوفر أيضًا ملفات Powerpoint (.ppt) وSVG (.svg) لتسهيل الأمر عليك.
إصدار المجتمع من IBM IT Architect Assistant هو أداة تعاونية لإنشاء وتوثيق بنى حلول تكنولوجيا المعلومات. أنشئ مخططات تمامًا مثل البنى المرجعية في IBM Hybrid Cloud Architecture Center، ثم خصِّصها للمشاريع أو المبادرات المحددة. يمكنك أيضًا إنشاء مستندات للمراجعات وغيرها من وسائل التواصل.
النماذج والأنماط المرجعية هي عوامل تمكينية أساسية لجهود البنية للمؤسسات. وتساعدك على التفكير في كيفية عمل مؤسستك أو الطريقة التي يجب أن تعمل بها بناءً على ما يحدث في مؤسسات أخرى داخل الصناعة نفسها.
لتوفير حل بنية مؤسسية قائم على المستودعات لعملاء IBM Hybrid Cloud Architecture Center، أنشأت UNICOM Systems قالبًا مشابهًا لاستخدامه مع System Architect.
توفِّر IBM القوالب "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع. قد تحتوي القوالب على روابط أو تتطلب الوصول إلى برامج طرف ثالث أو محتوى طرف ثالث ("المحتوى"). يمكن للأطراف الثالثة المعنية إنهاء الوصول وفق تقديرهم المطلق في أي وقت. قد يُطلب من المستخدم النهائي إبرام اتفاقيات منفصلة مع الأطراف الثالثة للوصول إلى هذا المحتوى أو استخدامه. لا تُعَد IBM طرفًا في أيٍّ من هذه الاتفاقيات المنفصلة، وكشرط صريح يوافق المستخدم النهائي على الامتثال لشروط هذه الاتفاقيات.