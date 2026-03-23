إطار عمل IBM Well-Architected Framework هو مجموعة منظمة من المواد والتوصيات وأفضل الممارسات التي تساعد مهندسي البنى على إنشاء حلول سحابية هجينة تتسم بالمرونة وكفاءة الأداء والأمان. يتكون الإطار من ست ركائز أساسية، وهي الأبعاد أو الخصائص الرئيسية التي يجب أن يتضمنها حل السحابة الهجينة:
تتكون كل ركيزة من ثلاثة عناصر: مبادئ وممارسات وإرشادات.
يحدد إطار عمل Well-Architected Framework مجموعة من المبادئ العامة للبنية والتصميم تسهل الحصول على التصميم الجيد في بيئات السحابة الهجينة، وتوجه الممارسات والإرشادات ضمن ركائز الإطار الأساسية.
أتمتة العمليات
تمثل العمليات 98% من إجمالي تكاليف الحل طوال دورة حياته. تعمل أتمتة المهام التشغيلية على تقليل هذه التكاليف وتعزز أيضًا موثوقية الحل وتوافره وأمانه بشكل عام.
احترام جاذبية البيانات
نقل البيانات بعد جمعها مكلف. ويسهم تنفيذ الحلول التي تنقل الحوسبة إلى مكان وجود البيانات في تقليل التكاليف التشغيلية ويساعد على تقليل تعقيد الحلول.
أفضل منصة لأحمال التشغيل
غالبًا ما تضطر الحلول التي تُنشر على منصة واحدة إلى التضحية بالسمات المرغوبة لاكتساب سمات أخرى. أما الحلول القابلة للنقل عبر المنصات فيمكنها الاستفادة على أفضل وجه من إمكانات المنصات لتحسين مستويات الخدمة وخصائص تشغيل أحمال التشغيل.
المبادئ هي مبادئ البنية التي يقوم عليها نهج السحابة الهجينة لشركة IBM. وهي ثابتة، بغض النظر عن التقنيات والأساليب المستخدمة لتنفيذ الحلول. وضمن هذا الإطار، توجه المبادئ عملية تحديد أفضل الممارسات واختيارها. وعند تطبيق الإطار على بنية الحل، توجه المبادئ الخيارات التقنية وخيارات البنية لاستخدام الموارد والأصول بأفضل شكل وتقديم حل سحابي هجين.
الممارسات هي مناهج تطوير الحلول التي تلتزم بمبادئ الركائز الأساسية.
الإرشادات هي أصول مثل الأنماط المضادة، وقوائم التحقق، والبنى التقنية المرجعية، وغيرها من العناصر التي تساعد مهندسي البنى على إنشاء حلول مصممة جيدًا وفهم كيفية تنفيذ تلك الحلول باستخدام منتجات وتقنيات محددة.
ويمكن توجيه الإرشادات لطبقات محددة من التطبيقات أو مجموعة البنية التحتية.