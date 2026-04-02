التهجين هو القدرة على تشغيل أعباء العمل داخل سحابة واحدة أو عبر عدة سحابات عامة، أو خاصة، أو محلية. توفِّر السحابة الهجينة التنسيق والإدارة وقابلية نقل التطبيقات عبر البنية التحتية العامة والخاصة والمحلية. النتيجة هي بيئة حوسبة موزعة موحَّدة ومرنة تمكِّن المؤسسة من تشغيل وتوسيع أعباء العمل التقليدية أو السحابية الأصلية على نموذج الحوسبة الأنسب.

القابلية للنقل هي القدرة على نقل أعباء العمل والبيانات بين بيئات الحوسبة السحابية، ما يمكِّن من الانتقال من سحابة عامة إلى أخرى أو حتى إلى سحابة خاصة دون الحاجة إلى إعادة تكوين كبيرة لأعباء العمل.

يسهِّل الجمع بين مبادئ التهجين والقابلية للنقل تحقيق التشغيل البيني. ويشمل ذلك المنصات والبيانات والتطبيقات. تمتلك التطبيقات المبنية وفق مبادئ التصميم درجة أعلى من التشغيل البيني.

تعتمد المؤسسات استراتيجية متعددة السحابة لتجنُّب التقيّد بمورِّد واحد أو بسبب متطلبات موقع البيانات. كما ترغب في القدرة على نقل أو ترحيل أعباء العمل من سحابة إلى أخرى أو تشغيل التطبيقات على عدة سحابات. تصميم التطبيقات السحابية مع مراعاة القابلية للنقل والتشغيل البيني هو مفتاح نجاح هذه المؤسسات.