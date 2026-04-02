غالبًا ما تؤدي إضافة الأمن إلى الحل في مرحلة متأخرة من دورة تصميم وتطوير الحل إلى عمليات إعادة العمل المكلفة وتنازلات في سهولة الاستخدام، ما يقلل من قدرة الحل وتجربة المستخدم. يساعد تصميم الحلول لتكون آمنة منذ البداية على ضمان توازن مناسب بين سهولة الاستخدام، والتوافق، والمرونة، والأمن للحل النهائي.

الأمن حسب التصميم هو المبدأ الذي ينص على أن ممارسات التصميم والتطوير والتسليم لأي مشروع يجب أن تتضمن ممارسات الأمن والامتثال التي ينفِّذها فريق ماهر وذو خبرة. تعمل مبادئ تصميم الأمن، مثل تلك المذكورة أدناه، على توجيه ممارسات التفكير البنائي.

يجب أن تبدأ عملية التصميم باستخدام التفكير التصميمي المؤسسي للتركيز على النتائج المطلوبة للمستخدمين من الأطراف المعنية في المخاطر والامتثال والأمن، سواء أكانوا داخليين أم خارجيين للمؤسسة. تشمل الأطراف المعنية الخارجية العملاء والحكومات والجهات التنظيمية. وتشمل الأطراف المعنية الداخلية الأشخاص المسؤولين عن إدارة المخاطر والامتثال والأمن.

تستمر عملية التصميم باستخدام التفكير البنائي لتحديد خصائص البنية، وقراراتها البنائية، والبنية الوظيفية، ونموذج نشر السحابة. ثم يتم تحديد الخصائص مثل المرونة، والأداء، وقابلية التوسع للخدمات الأمنية.

بعد تحديد المتطلبات والبنية، يمكن الشروع في هندسة وظائف الأمن والبنية التحتية بما في ذلك اتِّباع مبدأ الأمن الافتراضي (Secure by default).

تمتلك IBM نهجًا طويل الأمد بشأن الأمن والخصوصية من خلال التصميم يُستخدم في تطوير المنتجات. من المفيد الاطِّلاع على مستند IBM Redpaper حول الأمن في التطوير: إطار IBM Secure Engineering Framework.