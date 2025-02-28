حلول الأمن ذات الثقة الصفرية

أمن يحيط بكل مستخدم وكل جهاز وكل اتصال - في كل مرة
اقرأ تقرير تكلفة خرق البيانات
حشد يمشي فوق رمز ثنائي
ما الذي يدفعك نحو تنفيذ حلول ثقة صفرية؟

يستدعي عملك منح عدة مستخدمين صلاحية الوصول إلى موارد شركتك. وعلى الرغم من اختلاف أهداف واحتياجات هؤلاء الموظفين والشركاء والعملاء والزبائن والشركاء والعملاء على حد سواء، إلا أنهم جميعًا يحتاجون إلى مستوى معين من مستويات الوصول إلى معلومات الشركة. يجعل عدد الاتصالات والموارد التي تحتاج إلى إدارتها عملية التحقق من المستخدم أمرًا معقدًا. 

إن الانتقال إلى بنية تحتية على سحابة متعددة هجينة يعني أن مواردك من المحتمل أيضًا أن تكون مبعثرة في بيئات تقنية معلومات متعددة، مع وجود العديد من نقاط النهاية، بما في ذلك أجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، مع مستويات متفاوتة من الرؤية والتحكم. من الصعب معرفة ما إذا كان المستخدم المناسب لديه حق الوصول المناسب إلى البيانات المناسبة. إنك بحاجة إلى سياق يساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة.

ومما يثير القلق بنفس القدر انتشار الأنشطة الخبيثة، مثل البرامج الضارة وبرامج الفدية والتصيّد الاحتيالي، التي تعرّض شبكتك وأصولك الرقمية وأعمالك للخطر. وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM،  ارتفعت التكاليف بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية.

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يمكن أن تساعد استراتيجة أمنية من IBM تقوم على الثقة الصفرية المنظمات على زيادة المرونة الإلكترونية وإدارة مخاطر بيئة الأعمال غير المتصلة، مع استمرار السماح للمستخدمين بالوصول إلى الموارد المناسبة. وهي عبارة عن نموذج وخطة تستخدم السياق لتوصيل المستخدمين المناسبين بالبيانات الحساسة بأمان في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة، مع حماية منظمتك من التهديدات الإلكترونية. ويساعد هذا النهج في إنشاء سياسات ثقة صفرية، والتي تتيح العمل عن بعد والعمل الهجين في ظل حماية مرتفعة المستوى كما توفر وضعًا أمنيًا مرتفعًا لنموذج العمل القياسي المحلي الذي يقف وراء جدار الحماية.
اقرأ "عند تنفيذ ثقة صفرية، فالسياق هو كل شيء"
تفعيل مبادئ الثقة الصفرية دعم الأعمال بلا حدود مع الأمن المستند إلى السياق.
حماية استثماراتك

يمكنك توفير الوقت والمال وزيادة استثماراتك الحالية باستخدام الأدوات المتوفرة لديك بالفعل وإضافة الأدوات التي تحتاج إليها فقط.
ربط الأدوات بسهولة

يمكنك استخدام الأدوات التي تختارها وربطها لتجعل من استراتيجية الثقة الصفرية حقيقة واقعة بكل سهولة. يمكنك السماح لفرق تقنية المعلومات بالحصول على إمكانية الوصول عن بعد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
الحصول على المساعدة بسرعة

مع وجود خبراء عند متناول يدك، يمكنك وضع الثقة الصفرية في إجراءات أكثر تشعبًا بشكل أسرع. 
استخدام عمليات تكامل جاهزة للاستخدام

يمكنك دمج أدواتك ووظائفك وأنظمتك الأمنية مع منظومة شراكة موسعة وشاملة من مقدمي الخدمات الذين يمكنهم مساعدتك في إكمال إستراتيجية الثقة الصفرية الشاملة.
ما الذي تفعله الاستراتيجية الأمنية بمبدأ الثقة الصفرية يمكنك مساعدة أعمالك للانتقال بشكل أسرع وأكثر أمانًا من خلال تطبيق استراتيجية أمنية ذات ثقة صفرية على مبادرات مختارة تركز على النتائج. تقليل هجمات برامج الفدية

تتجه المنظمات إلى استخدام استراتيجية الثقة الصفرية من أجل تحديث الأمن والمساعدة في منع هجمات برامج الفدية الخبيثة. ويقوم نهج الثقة الصفرية بالتحقق باستمرار من هوية المستخدم ويساعد على تقليل انكشاف البيانات في حالة حدوث اختراق.

 حماية منظمتك من برامج الفدية الخبيثة باستخدام ثقة صفرية حماية السحابة الهجينة

ولحماية نموك وتحولك التنظيمي وكل مزايا السحابة الهجينة، فإنك بحاجة إلى تحديث وإعادة تصور التركيز على الأمن المؤسسي مع التأكيد على نظام الوصول إلى الشبكة بالثقة الصفرية (ZTNA).

 الانتقال بثقة إلى السحابة المتعددة الهجينة بنظام أمني قائم على ثقة صفرية تأمين القوى العاملة الهجينة والتي تعمل عن بعد

يجب أن يسمح نموذج الأمن الخاص بك بالعمل من أي مكان على أي جهاز وعلى أي تطبيق مع إمكانية الوصول إلى الأدوات والبيانات في أي نظام البنائي. كما يجب أن يوفر سياقًا في الوقت الفعلي في جميع المجالات، وهي وظيفة مثالية للثقة الصفرية.

 تعزيز قدرات القوى العاملة لديك من أي مكان مع أمن الشبكة في كل مكان
حلول لاستراتيجيات الثقة الصفرية توفر شركة IBM مجموعة من التقنيات والخدمات والشراكات الإستراتيجية القائمة على السحابة لتقديم بنية ثقة صفرية كاملة من دون التضحية بتجربة المستخدم.
حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

يمكنك الحصول على معارف تتعلق بالتهديدات والمخاطر والاستجابة بشكل أسرع من خلال الأتمتة باستخدام IBM Security QRadar وIBM Cloud Pak for Security وغيرها من حلول كشف التهديدات والاستجابة لها.

 استكشِف Qradar استكشف IBM Cloud Pak for Security
إدارة الهوية والوصول المميّز

يمكنك التحكم مركزيًا في إدارة الهوية والوصول (IAM) لكل من القوى العاملة والمستهلكين باستخدام IBM Security Verify وتقليل مخاطر الهجوم الإلكتروني باستخدام حلول إدارة الوصول المميز (PAM) والتحكم في الوصول.

 استكشف أداة IBM Security Verify استكشف حلول إدارة الوصول المميّز (PAM)
حماية نقاط النهاية والبيانات

يمكنك إدارة وتأمين القوى العاملة المتنقلة لديك باستخدام حل برمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مثل IBM Security MaaS360 وحماية البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة، بما في ذلك للمستخدمين عن بُعد.

 استكشِف MaaS360 استكشف حلول أمن البيانات
خدمات الأمن

من خلال أوسع مجموعة من الخدمات الاستشارية وخدمات الأمن المُدارة عالميًا، يمكن أن تساعدك الخدمات الأمنية من IBM (IBM Security) على تحديد المخاطر التي تواجهك وتحديد أولوياتها من خلال نشر عناصر التحكم الأمنية المناسبة.

 استكشف جميع خدمات الأمن الإلكتروني من IBM استكشف حل حافة خدمة الوصول الآمن (SASE) المصمم خصيصًا
الحوسبة السرية من IBM

تتضمن الحوسبة السرية مع IBM محافظ Hyper Protect Services وIntel Xeon-based IBM Cloud التي تشمل الحاويات وخدمات إدارة المفاتيح والحوسبة عالية الأداء (HPC) للمساعدة على ضمان سرية البيانات وسلامة الرمز البرمجي.

 استكشف الحوسبة السرية من IBM
تعرف على كيفية تنفيذ IBM لاستراتيجيات الثقة الصفرية
البنك التجاري الدولي ش.م.م.

إنه لعمل معقد أن تحافظ على حماية الموظفين والعملاء واستثمارات العملاء. لذا، إذا كنت مسؤولاً عن الأمن في أحد البنوك، فسوف يساعدك أن تكون من عاشقي التحدي.

 اقرأ دراسة حالة البنك التجاري الدولي CIB
Technicians using digital tablet in computer server room
الثقة الصفرية لدى IBM

ليست الثقة الصفرية شيئًا يمكنك شراؤه أو تنفيذه. إنها فلسفة وإستراتيجية. ولكي نكون صريحين، فإننا في IBM، لن نصف الثقة الصفرية حتى على أنها إستراتيجية أمنية. وإنما هي تقنية معلومات يتم تنفيذها بشكل آمن.&quot;

 اقرأ المزيد عن وجهة النظر هذه للمدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) لدى IBM
موارد الثقة الصفرية
Night Aerial View of Providence
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024
يمكنك فهم مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال توفر رؤية عالمية لديك لمشهد التهديدات.
Top view of oil refinery at night. Aerial view of refinery plant at sunset. refinery factory and tank
ما المقصود بالثقة الصفرية؟
تعرف على المزيد عن أمن الثقة الصفرية، ولماذا يُعد من المهم استخدام نموذج ثقة صفرية وكيف يعمل.
A world map made of purple and blue pixel dots
تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023
يستكشف تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023، الآثار المالية والتدابير الأمنية التي يمكن أن تساعدك على تجنب اختراق أمن البيانات أو في حالة حدوث اختراق، تخفيف التكاليف.
In the System Control Room IT Technician Holds and Works on a Laptop, in Background Multiple Displays with Graphics. Facility Works on Artificial Intelligence, Big Data Mining, Neural Network, Surveillance Project.
آخر المستجدات حول الثقة الصفرية
اقرأ عن آخر المستجدات في الأساليب الأمنية والتهديدات والثغرات الأمنية المتعلقة بالثقة الصفرية على مدونة Security Intelligence.
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الدليل النهائي لبرامج الفدية الضارة لعام 2023
لقد أدت برامج الفدية الخبيثة إلى إصابة منظمات بالشلل في جميع أنحاء العالم، والتي تحمل معها تكلفة تصل إلى مليارات الدولارات كل عام. تعرف على الأنواع المختلفة والخطوات الحساسة لحماية أعمالك.
Attractive brunette adult female employee working in internet server room
دراسة المرونة الإلكترونية للمنظمات
تبحث هذه الدراسة العالمية في الأساليب التي اتبعتها المنظمات لتحسين المرونة الإلكترونية الشاملة. كما يفصّل التقرير أهمية الأمن الإلكتروني والمرونة لتقليل تعطل الأعمال في مواجهة الهجمات الإلكترونية كجزء من تحقيق وضع أمني قوي.
الخطوات التالية

سواء مع خبير أمني لإرشادك أو من خلال استكشافك بنفسك، يمكنك العثور على الحل المناسب لاحتياجاتك الأمنية المتعلقة بالثقة الصفرية هنا. إن فرقنا الأمنية على أهبة الاستعداد لمساعدتك في اتخاذ الخطوة التالية في رحلتك نحو الثقة الصفرية.

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