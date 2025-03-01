قد تتفاقم الإصابة ببرامج الفدية الضارة وتكون مكلفة ومدمرة، خاصة إذا كان دفع الفدية للمجرمين الإلكترونيين هو الطريقة الوحيدة لعودة أعمالك إلى عملياتها العادية، وهو ما يؤكد وجود ثغرات أمنية أمام المتسللين. كيف يمكنك إيقاف تهديدات برامج الفدية الضارة ومنعها من مقاطعة استمرارية الأعمال وسرعة الاسترداد عند حدوث هجمات برامج الفدية الضارة؟
باستخدام نهج الثقة الصفرية، يمكنك الكشف عن برامج الفدية والاستجابة لها من خلال الكشف الفعال عن التهديدات في نقاط النهاية، من خلال إدارة تهديدات الأمن الإلكتروني بشكل استباقي في الوقت الفعلي تقريبًا، وتحديد الثغرات الأمنية الفورية، وتقليل تأثير هجمات برامج الفدية الضارة باستخدام برامج الحماية من برامج الفدية.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلًا بخصوص أساليب المهاجمين.
يمكنك تضمين الذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والتعلم العميق لتوفير حماية استباقية في الوقت الفعلي تقريبًا من برامج الفدية الضارة، والتعلم الآلي لكشف التهديدات بشكل أكثر دقةً، والأتمتة، والتحليل لحماية أسرع من برامج الفدية الضارة.
يمكنك إنشاء نُسخ احتياطية غير قابلة للتغيير ونُسخ معزولة من البيانات الحساسة تلقائيًّا لمساعدة شركتك على تقليل فترات التعطل واسترداد البيانات بشكل أسرع بعد الهجوم الإلكتروني الذي يستهدف الأمن.
استخدم X-Force Exchange، وهي منصة استعلامات التهديدات المستندة إلى السحابة ضد الهجمات الإلكترونية، حيث يتعاون 750,000 مستخدم نشط مع نظرائهم لتطوير خطط الاستجابة ومعالجة العناوين من خلال التخفيف، وتنفيذ جهود المعالجة، وحلول حماية البيانات المحسنة.
يمكنك تسريع تحليل الحوادث والتخفيف منها ومعالجتها من خلال الحصول على رؤى في الوقت الفعلي للحوادث المحتملة، وهو ما يتيح لمحللي الأمن كشف مختلف أنواع هجمات برامج الفدية والبرامج الضارة عمومًا والاستجابة لها، والحد من تأثير المجرمين الإلكترونيين باستخدام حلول الحماية من برامج الفدية الضارة.
يمكنك منع الإصابة ببرامج الفدية الضارة من خلال معالجة الثغرات الأمنية والحماية من رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي تستغلها هذه البرامج. احصل على أمن نقطة النهاية باستخدام أداة EDR التي تحظر البرامج الضارة وبرامج الفدية الضارة وتعزلها في جميع نقاط النهاية، سواء البعيدة منها أو المحلية.
يمكن حماية بياناتك والتعرف على تهديدات الأمن الإلكتروني باستخدام طريقة الكشف المضمَّنة التي تكتشف تلف البيانات من خلال التعلم الآلي لمراقبة أنماط البيانات التي تبحث عن سلوكيات حالات الخلل التي تشير إلى هجوم برامج الفدية الضارة.
تساعدك خدماتنا الأمنية الدفاعية في الكشف عن حوادث الأمن الإلكتروني والاستجابة لها واحتوائها قبل حدوث أضرار جسيمة، وهي تتضمن برامج الاستعداد للحوادث والكشف عنها والاستجابة للحوادث الطارئة، وهذه البرامج متاحة على أساس الاشتراك فيها.
من خلال دمج إدارة المخاطر الأمنية في استراتيجية عملك الشاملة، بما في ذلك الحماية من برامج الفدية الضارة، يمكن للمديرين التنفيذيين اتخاذ قرارات أفضل عن طريق القياس الكمي للمخاطر الأمنية من الناحية المالية.
يمكن لمحللي الأمن لدينا توفير المراقبة، والتحليل، والاستجابة للتنبيهات الأمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عند الطلب عبر البيئات السحابية الهجينة. اقرأ كيف يمكنهم مساعدتك على التنبؤ بتهديدات الأمن الإلكتروني ومنعها والاستجابة لها وزيادة مرونة الأعمال.
شاهد كيف نجحت شركة شحن دولية في استخدام IBM QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، لنشر حماية نقطة النهاية المؤتمتة على السفن ذات الاتصال المحدود بالشبكة. فمن خلال تثبيت حل الحماية من برامج الفدية الضارة على جميع نقاط نهاية السفن، ساعدت الاستجابة المؤتمتة والمعالجة الشركة على إيقاف هجمات برامج الفدية الضارة.
سواء بمساعدة خبير أمني لإرشادك أو من خلال الاستكشاف بنفسك، يمكنك العثور على الحل المناسب لمكافحة برامج الفدية الضارة بما يلائم احتياجات حماية أعمالك هنا.