لماذا البنية التحتية هي مفتاح الجاهزية للذكاء الاصطناعي: رؤى من مؤتمر Think 2026

هذا الأسبوع في مؤتمر Think 2026، استعرض قادة الأعمال واقعاً متناميًا: حيث ينتقل الذكاء الاصطناعي إلى قلب المؤسسة، يعتمد النجاح على قوة ومرونة البنية التحتية الهجينة التي يعتمد عليها. أوضحت المحادثات أن قيمة الذكاء الاصطناعي مبنية على البنية الصحيحة.

التعقيد عبر البيئات، والهياكل المجزأة، وزيادة الديون التقنية، وارتفاع التوقعات بشأن الأمن والامتثال والمرونة كلها عوامل تفصل بين التجريب والنتائج الحقيقية والموثوقة على نطاق واسع.

لكن كل واحدة من هذه التحديات تعود إلى الشيء نفسه: البيانات.

قال Ric Lewis، نائب الرئيس الأول للبنية التحتية في IBM: "الذكاء الاصطناعي يتعلق بالبيانات وهذه البيانات موجودة في كل مكان، لذا فإن البيانات هجينة في الأساس". "هذه البيانات إما أن تكون منجم ذهب [...] أو مكب نفايات [...] يمكن أن تؤثر بنيتك التي تختارها على ذلك."