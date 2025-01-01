حلول أمن الأجهزة المحمولة

لقد أصبح اليوم بإمكان الناس العمل من أي مكان. يحتاج المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات وفرقهم إلى تأمين القوى العاملة عن بُعد، بما في ذلك ما يلي:
وسواء كان هؤلاء القادة يدعمون نظام "أحضر جهازك معك" (BYOD) أو نظام "اختر جهازك الخاص" (CYOD) أو أي بيئة تقنية مسؤولة عنها الشركة، فإنهم يحتاجون إلى خيارات إستراتيجية لمواجهة تهديدات أمن الأجهزة المحمولة والحماية منها، وذلك للحماية من التهديدات المتقدمة مثل برامج طلب الفدية والتصيد الاحتيالي ولمعالجة أي ثغرات أمنية بكفاءة.
وتتضمن مثل هذه الخيارات رؤى بشأن المخاطر والتحليل السلوكي والسياسات الأمنية وحاويات الموارد المهمة. في عالمنا الحديث، ينبغي للمؤسسات ما يلي:
تستخدم أداة IBM MaaS360® Advisor الذكاء الاصطناعي لمساعدة مديري تقنية المعلومات على اكتساب معارف بشأن المخاطر، ما يضمن سلامة الوضع الأمني. تعمل وظيفة "إدارة مخاطر المستخدم" على تحديد مستوى المخاطر لكل مستخدم مسجل وتحديثه باستمرار.
يتضمن حل MaaS360 تطبيق الحاويات المناسب للمهمة، حيث يمنع تسريب البيانات الحساسة وهجمات التصيد الاحتيالي وغيرها من الهجمات الإلكترونية من خلال منع فقدان البيانات (DLP).
توفر إدارة تهديدات الأجهزة المحمولة (MTM) Zimperium بحل IBM MaaS360 تأمينًا شاملاً للأجهزة المحمولة بالمؤسسات. وبفضل تركيزها على الأجهزة المحمولة، تتمكن Zimperium MTD من اكتشاف جميع فئات التهديدات الأربع – اختراقات الأجهزة، وهجمات الشبكات، والتصيد الاحتيالي والمحتوى الضار، والتطبيقات الخبيثة.
إن الأساس في أي عملية نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). وتوفر قدرات إدارة الأجهزة المحمولة من IBM MaaS360 السياسات والأتمتة والدعم المستندين إلى واجهة برمجة التطبيقات، وذلك لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS وAndroid وiPadOS وChromeOS، فضلًا عن قواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.
سياسة "أحضر جهازك معك" (BYOD) هي سياسة مؤسسية الهدف منها تمكين الموظفين من استخدام أجهزتهم الشخصية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. فبداية من الحاويات الأصلية وحتى ميزات المطورين، يدعم IBM MaaS360 جميع أنظمة سياسة "أحضر جهازك معك" (BYOD)، ونشرها والتحكم فيها عن بعد من أجل إدارة لتكنولوجيا المعلومات عالية الإنتاجية.
تساعد إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM MaaS360 مديري تكنولوجيا المعلومات على تبني نهج إداري حديث يتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين وتوفير قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. ويدير MaaS360 بشكل أساسي كل أنواع الأجهزة وحالات الاستخدام المتنوعة في المجالات المختلفة، وعلى نحو يحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقطة النهاية المضمّن الذي يمنع التهديدات الإلكترونية.