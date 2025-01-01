يتيح نظام أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (BYOD)) للموظفين استخدام هواتفهم الذكية الشخصية وجهاز لوحي لوحي كمبيوتر محمول وقابل للارتداء للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. للحفاظ على الأمن الإلكتروني، يجب أن توازن مجموعة الأمن الإلكتروني بين القيود المفروضة على بيانات الشركة الحساسة وإنتاجية المستخدم. سيسمح الحل الخاص بأجهزة نظام أحضر جهازك (BYOD) لمسؤولي نظام (BYOD) أو شخص الشركة أو حاوية بالتحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات وإلى أي بيانات، بما في ذلك البيانات الحساسة. مع تزايد عامل عن بعد أكثر من أي وقت مضى, فقد أصبح امتلاك التقنيات المناسبة وسياسة نظام أحضر جهازك (BYOD) وإدارة نظام أحضر جهازك (BYOD) أمرًا ضروريًا للتخفيف من نقاط الضعف المحتملة.

للمحافظة على نظام أمني جيد لنظام أحضر جهازك (BYOD), ستحتاج المجموعة إلى إدارة الأجهزة المملوكة للموظفين من خلال الجمع بين الإدارة الحديثة والتقليدية مع دعم الأجهزة غير القياسية بنفس مستوى الأجهزة القياسية. يجب على أقسام المعلوماتية أيضًا التغلب على مخاطر اختراق الأجهزة المصابة التي تحاول الاتصال بشبكة الشركة, وبيانات الشركة، لأنها يمكن أن تتسبب في اختراق أمن البيانات.