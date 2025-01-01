إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. في حين أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) تقدم مجموعة غنية من أدوات الأمن الإلكتروني والإنتاجية, لا يهم أي منها إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. يوفر برنامج إدارة القدرات الرئيسية لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية من ibm maas360 الخاص بـ ibm maas360 سياسة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، والأتمتة، ودعم جميع أنظمة التشغيل وقواعد التوافق وتوزيع التطبيقات التي تشكل أساس أي منصة إدارة الأجهزة المحمولة. تدير ibm maas360 أنظمة تشغيل محمول مثل iOS و Android و iPadOS و ChromeOS.

أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (بايود)) إن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) هو سياسة مؤسسية تمكّن الموظفين من أن يكونوا أكثر محمولاً - لجعل العالم مكتبهم وتعزيز مساحة العمل الرقمية الخاصة بهم. ببساطة، يشجع نظام أحضر جهازك (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وابل للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. من حاويتك الأصلية إلى المطور مثل تسجيل المستخدم وأندرويد Enterprise ، تدعم ibm maas360 جميع أنواع نظام أحضر جهازك (BYOD), نشر والتحكم عن بعد لإدارة المعلومات التكنولوجية المنتجة.

أمن الأجهزة المحمولة يحتاج مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات إلى أدوات وتقنيات تمكّن من توفير وسرعة التجهيز والتسليم المرن للتطبيق والمحتوى والموارد عبر الأجهزة. ويحتاج هؤلاء القادة إلى خيارات لأمن الأجهزة المحمولة التي تتناسب مع حدود الاستراتيجية الاستراتيجية المؤسسية الخاصة بهم. اكتشف كيف أن الذكاء الاصطناعي يقدم زمنًا شبه حقيقي, قابل للتنفيذ قابل للتنفيذ مخاطر الرؤى بينما يراقب برنامج ضار كشف المخاطر الأصلي برنامج ضار كشف عن التطبيق المشبوه ويستجيب الدفاع عن التهديدات للشبكة, والمستخدمين والأجهزة والهجمات السيبرانية على مستوى الشبكة والأجهزة والبيانات قبل أن تضرب. أكثر من مجرد أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) القياسية لإدارة النظام الموحد، حيث توفر شركة ibm maas360 إدارة الأمن وإدارة نقطة النهاية في وحدة تحكم واحدة.