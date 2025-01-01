حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM))
اتبع نهج السحابة المفتوحة، الذكاء الاصطناعي المفتوح لتأمين وإدارة أي جهاز باستخدام حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)
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رسم توضيحي لهاتف ذكي، كمبيوتر محمول وجهاز لوحي وسماعة رأس واقع افتراضي متصلة في دائرة
نظرة عامة على إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)

لا يجب أن تكون إدارة الأجهزة معقدة. بالنسبة للمبتدئين، لم تعد فرق تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى إدارة أجهزة الأمن الإلكتروني من إدارة منتجات البرمجيات المنفصلة. قد يستخدم العامل اليوم هاتفًا ذكيًا شخصيًا وجهازًا مشتركًا لوحي وجهازًا تصدره الشركة يستخدم نظام التشغيل Chrome OS لمساحة العمل الرقمية الخاصة به. قد تتفاعل أيضًا مع نقطة النهاية غير القياسية، مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) أو إتمام معاملة في الكشك. في كل حالة، يمكن إدارة أجهزتهم من خلال حل واحد من إدارة نقاط النهاية الموحدة، مما يوفر وصولاً أكثر أمانًا, وتقليل المخاطر ضد الثغرات الأمنية وإرضاء المستخدم، ويساعد أقسام تكنولوجيا المعلومات على بناء إستراتيجية ثانوية موثوقة.
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تقرير KuppingerCole Leadership Compass Report - تقرير بوصلة القيادة - إدارة نقاط النهاية الموحدة (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) 2023. التسجيل في التقرير تتوقع شركة Forrester زيادة بنسبة 191% في إجمالي الأثر الاقتصادي لـ ibm maas360 في عام 2023. سجّل في التقرير
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المزايا إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) على أنظمة تشغيل مختلفة
Microsoft Windows تجربة

قم بتأمين أجهزة ويندوز كمبيوتر محمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة HoloLens و Surface Hub من منتج إدارة نقاط النهاية الموحدة المركزي من ibm maas360. نشر أحدث وظائف السياسة المستندة إلى واجهة برمجة إدارة البيانات الرئيسية من Microsoft لإدارة الأجهزة وتكوينها. تحديد وعرض وإعداد تقارير عن الأمن الإلكتروني وحالته. استخدام الإجراءات في الوقت الفعلي على الخدمات لتوفير الدعم لمكتب المساعدة عن بُعد. الجمع بين برنامج إدارة البيانات الرئيسية ووظائف إدارة العميل باستخدام وظائف توزيع التصحيح وإدارة التصحيح والتثبيت المرفق. استخدم كتالوج التطبيق لمنح المستخدمين سير عمل مشترك عبر جميع الأجهزة. يدير maas360 إصدارات Microsoft Windows 10 وويندوز 11.
الإشراف على نظام التشغيل Android

كشريك ذهبي للأندرويد Enterprise, إن برنامج ibm maas360 SaaS SaaS SaaS من شركة ibm (إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)) هو برنامج تحقق والموصى به من قِبل Google لتوفير إدارة متقدمة لنقطة النهاية المتقدمة لنظام Android التي توفر إرشادات موثوقة ودعمًا مؤسسيًا. أكثر من أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة القياسية، فإن حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من ibm maas360 هو الحل الذي يضمن أمن يحمي ويدير أجهزتك التي تعمل بنظام أندرويد من التهديدات الإلكترونية بدرجة عالية من الأتمتة وإدارة التطبيقات المدمجة وأمن نقطة النهاية الأصلية. يتم التأهيل والتزويد من خلال عملية تسجيل سهلة الاستخدام.

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كل ما يخص Apple

يدعم نظام التشغيل iOS و iPad OS و macOS، ويتيح maas360 مجموعة من أحدث ميزات Apple, بما في ذلك تسجيل المستخدمين في نظام أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (BYOD)) والتطبيق المخصص للتطبيقات المؤسسية. يُمكِّن برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) فرق العمل في إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من تطبيق تصحيحات نظام التشغيل macOS وتوزيع التطبيق. السياسة الدقيقة، وإجراءات الامتثال التلقائية، والقدرات الأصلية للهوية-من بين وظائف متقدمة أخرى-من بين وظائف أخرى متقدمة-تنشرها Apple، لنظامي iOS وiPadOS وMac.

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الأجهزة المدعومة
تعرف على كيفية إدارة منصات متعددة باستخدام مستند إلى الذكاء الاصطناعي إدارة نقاط النهاية الموحدة . جرّب خطة Maas360 التقييم اقرأ الوثائق
حالة الاستخدام
منصة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لجميع نقاط النهاية حالة الاستخدام لا تدعم شركة ibm maas360 التعايش مع أدوات نقطة النهاية المثبتة لديك، مثل أداة إدارة العميل فحسب، بل تدعم أيضًا الانتقال النهائي إلى الإدارة الحديثة الكاملة، حيث يتم توحيد جميع الأجهزة في وحدة تحكم واحدة. تضمين الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكاء الاصطناعي والدفاع عن التهديدات وإدارة والوصول إلى مصادقة متعددة العوامل, يساعد الترقيع والتحديثات الأصلية، ومنع فقدان البيانات، والوصول إلى القدرات على وضع المستخدمين النهائيين في بؤرة اهتمام الإدارة وأمن نقطة النهاية. تكنولوجيا المعلومات يمكن للمسؤولين الاختيار بين سياسات الأمان المحددة بالفعل، بما يتماشى مع أنواع الأجهزة وأنواع أفضل الممارسات والمعايير، أو يمكنهم إنشاء سياسات الأمان الخاصة بهم.
حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)
إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية)

أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. في حين أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) تقدم مجموعة غنية من أدوات الأمن الإلكتروني والإنتاجية, لا يهم أي منها إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. يوفر برنامج إدارة القدرات الرئيسية لبرنامج إدارة البيانات الرئيسية من ibm maas360 الخاص بـ ibm maas360 سياسة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، والأتمتة، ودعم جميع أنظمة التشغيل وقواعد التوافق وتوزيع التطبيقات التي تشكل أساس أي منصة إدارة الأجهزة المحمولة. تدير ibm maas360 أنظمة تشغيل محمول مثل iOS و Android و iPadOS و ChromeOS.

أحضر جهازك (نظام أحضر جهازك (بايود))

إن نظام أحضر جهازك معك (BYOD) هو سياسة مؤسسية تمكّن الموظفين من أن يكونوا أكثر محمولاً - لجعل العالم مكتبهم وتعزيز مساحة العمل الرقمية الخاصة بهم. ببساطة، يشجع نظام أحضر جهازك (BYOD) على استخدام الأجهزة الشخصية (الهواتف الذكية وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول وابل للارتداء) للوصول إلى بيانات المؤسسة من أي مكان. من حاويتك الأصلية إلى المطور مثل تسجيل المستخدم وأندرويد Enterprise ، تدعم ibm maas360 جميع أنواع نظام أحضر جهازك (BYOD), نشر والتحكم عن بعد لإدارة المعلومات التكنولوجية المنتجة.
أمن الأجهزة المحمولة

يحتاج مدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات إلى أدوات وتقنيات تمكّن من توفير وسرعة التجهيز والتسليم المرن للتطبيق والمحتوى والموارد عبر الأجهزة. ويحتاج هؤلاء القادة إلى خيارات لأمن الأجهزة المحمولة التي تتناسب مع حدود الاستراتيجية الاستراتيجية المؤسسية الخاصة بهم. اكتشف كيف أن الذكاء الاصطناعي يقدم زمنًا شبه حقيقي, قابل للتنفيذ قابل للتنفيذ مخاطر الرؤى بينما يراقب برنامج ضار كشف المخاطر الأصلي برنامج ضار كشف عن التطبيق المشبوه ويستجيب الدفاع عن التهديدات للشبكة, والمستخدمين والأجهزة والهجمات السيبرانية على مستوى الشبكة والأجهزة والبيانات قبل أن تضرب. أكثر من مجرد أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) القياسية لإدارة النظام الموحد، حيث توفر شركة ibm maas360 إدارة الأمن وإدارة نقطة النهاية في وحدة تحكم واحدة.

العاملون في الخطوط الأمامية

تساعد أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شركة ibm maas360 الإدارات على إدارة الهواتف الذكية وأجهزة لوحي التي يستخدمها العاملون في الخطوط الأمامية, وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، والأجهزة المتينة، والأجهزة الكابينة والأجهزة المصممة خصيصًا لهذا الغرض التي يقوم بها مختلف المزودين، مع ضمان الأمن الإلكتروني والتحكم السريع في الوصول. يمكن للخطوط الأمامية الوصول إلى التطبيق المحدد بسهولة بغض النظر عن مكان وجودهم، بينما يتأكد مسؤولو المعلومات في تكنولوجيا المعلومات من وجود قواعد إدارة التطبيق المحددة وسياسات الأمان. من خلال استخدام حل واحد لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ووحدة تحكم واحدة لجميع نقاط النهاية في مجموعة البيانات الخاصة بهم, تكنولوجيا المعلومات تقوم الإدارات بحماية بيانات الشركة، وضمان وضع أمني عالي المستوى، وتعزيز سلاسة سير العمل في العمليات المعلوماتية.
خدمات نجاح التنقُّل الناجحة

من خلال عروض ينسق والتعاقدات المخصصة, IBM صُممت مختبرات أمان خدمات نجاح التنقل لخدمات نجاح التنقل لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في شركة ibm maas360 خلال كل خطوة من دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).

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دراسات الحالة
السلامة المستقلة السلامة المستقلة اللازمة للحفاظ على أمان معلومات السلامة الشخصية لأعضاء الرعاية الصحية (PHI) مع دعم متطلبات المستخدمين للوصول إلى موارد العمل في أي وقت ومن أي مكان. اختارت الشركة شركة ibm maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لفصل بيانات العمل عن البيانات الشخصية, وتخصيص سياسات الأمان عبر الأدوار والمجموعات الفردية، وفرض قيود التجوال عبر الأجهزة العابرة. مشاهدة الفيديو (2:10)
شركة عالمية للأدوية سعت إحدى شركات الأدوية العالمية المدرجة في قائمة فورتشن 100 العالمية إلى تبسيط دعم المعلومات إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)), قابل للارتداء والأجهزة غير القياسية الأخرى عن طريق نشر المعلومات الأساسية للارتداء. استخدم فريق العمل في شركة تكنولوجيا المعلومات أداة ibm maas360 إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) للمساعدة في زيادة الإنتاجية والابتكار عبر المؤسسة وتقليل التكاليف العامة. اقرأ دراسة الحالة
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